Грузы Дмитрия Мазепина позволили хорошо заработать и латвийским олигархам, а теперь российский диктатор Владимир Путин заявляет, что Балтия блокирует удобрения, чтобы мир голодал.

Грузовое судно Asian Majesty длиной около 200 метров стоит на якоре в Рижском заливе уже с марта 2022 года из-за своего груза - почти 55 000 тонн удобрений стоимостью около 17 млн долларов, принадлежащих попавшему под санкции Мазепину.

Он входит в ближайшее окружение Путина, а его состояние журнал Forbes в прошлом году оценил примерно в 2,8 млрд долларов. По имеющейся у Министерства иностранных дел информации, в течение ближайшего месяца судно Asian Majesty будет освобождено, и в решении проблемы помогла ООН, которая призвала Латвию поддержать решение, предложенное принадлежащей Мазепину компанией по производству удобрений Uralchem - пожертвовать удобрения развивающимся странам Африки, Южной Азии и Южной Америки без какого-либо вознаграждения. Л

Латвия проконсультировалась с Европейской комиссией, и та заявила, что, если есть доказательства того, что груз действительно пожертвован, его можно не считать подсанкционным. У Министерства иностранных дел нет данных о том, какой ущерб понесет судовладелец в результате двухлетнего простоя в Рижском заливе, но эксперты порта оценивают эти расходы в несколько миллионов евро.

В конце 2022 года владелец судна, тайваньская компания U Ming Marine Transport, подала иск против таможенной службы Латвии и Рижского свободного порта, требуя признать незаконным решение о запрете судну покинуть Латвию с грузом. Пока не удалось выяснить, может ли компания требовать возмещения ущерба от Латвии, однако Министерство иностранных дел считает, что судовладелец, скорее всего, направит свои претензии против Мазепина как грузовладельца, у которого была возможность освободить судно, но он предпочел игнорировать возможные решения.

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