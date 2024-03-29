В озере на Югле массово гибнет рыба: стоит ли бить тревогу?

Фото: скриншот из группы Jugla на Facebook

В VVD отметили, что о ситуации информированы. "В местах, где зимой в водоемах Латвии образовался толстый слой льда и снега, с наступлением потепления может наблюдаться удушье рыбы. Обычно затопление рыбы наблюдается в феврале и марте", -сообщила специалист VVD по общественным отношениям Карина Дворянинова.

По ее словам, рыба больше всего страдает от кислородного голодания в мелких и заросших водоемах с медленным водообменом, где кислород потребляется за счет разложения водных растений. "Под ледяным и снежным покровом вода не восстанавливается, а поглощение кислорода из атмосферы прекращается", - добавила представитель VDD.

Ранее Латвийский институт гидроэкологии (LHEI) отмечал, что беспокойство местного населения о том, что массовая гибель рыбы связана с плановыми работами по очистке озера, не имеет оснований. Представители LHEI сообщили, что очистка озера еще не проводилась. Сейчас осуществляется технико-экономическое обоснование и подготовка, а очистка озера начнется в мае этого года.

Плановая очистка озера будет проведена ​​в рамках проекта TRUST ALUM, что позволит решить актуальную экологическую проблему Балтийского региона - эвтрофикацию. Одним из преимуществ очистки будет улучшение кислородных условий.

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