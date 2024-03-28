Пропавший Валтерс Ванагс найден мертвым

Тело юноши нашли земессарги в ходе совместного с Госполицией поиска.

Валтерса Ванагса нашли в канаве в Огрском крае.

Никаких внешне видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. По факту происшествия возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что 18-летний Валтерс Ванагс пропал без вести в воскресенье, 17 марта.

RUS TVNET выражает соболезнования родным и близким Валтерса.

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