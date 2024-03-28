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Пропавший Валтерс Ванагс найден мертвым

rus.tvnet.lv
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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото Фото: travelarium.ph/Shutterstock

В четверг, 28 марта, Валтерс Ванагс, 2005 года рождения, найден мертвым, сообщила Государственная полиция.

Тело юноши нашли земессарги в ходе совместного с Госполицией поиска.

Валтерса Ванагса нашли в канаве в Огрском крае.

Никаких внешне видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. По факту происшествия возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что 18-летний Валтерс Ванагс пропал без вести в воскресенье, 17 марта.

RUS TVNET выражает соболезнования родным и близким Валтерса.

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