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В Каунасе в заброшенном доме в антисанитарных условиях найдена мать с новорожденным

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

В Каунасе в заброшенном, несколько раз горевшем доме найдена молодая женщина с только что родившимся малышом, сообщает передача TV3 Ziņas.

20-летняя женщина и ребенок незамедлительно были доставлены в больницу. Врачи отмечают, что им очень повезло, так как роды в столь антисанитарной среде могли закончиться летально.

В данный момент полиция выяснила, что женщина - не местная, она живет в другом регионе Литвы. Ни полиции, ни другим службам она не была известна. Неизвестен и отец ребенка.

В деле очень много непонятного. Точное выяснение обстоятельств повлияет и на судьбу молодой женщины, так как по закону за угрозу жизни новорожденного ребенка грозит до пяти лет тюрьмы.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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