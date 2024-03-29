В Каунасе в заброшенном доме в антисанитарных условиях найдена мать с новорожденным

20-летняя женщина и ребенок незамедлительно были доставлены в больницу. Врачи отмечают, что им очень повезло, так как роды в столь антисанитарной среде могли закончиться летально.

В данный момент полиция выяснила, что женщина - не местная, она живет в другом регионе Литвы. Ни полиции, ни другим службам она не была известна. Неизвестен и отец ребенка.

В деле очень много непонятного. Точное выяснение обстоятельств повлияет и на судьбу молодой женщины, так как по закону за угрозу жизни новорожденного ребенка грозит до пяти лет тюрьмы.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!