В 2023 году потерпевшими в преступлениях стали 585 детей

В прошлом году увеличилось количество случаев жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних, имущественных преступлений и преступлений против жизни и здоровья.

Количество преступлений против нравственности и сексуальной неприкосновенности немного снизилось.

Если говорить о местах, где больше всего страдают дети, то на протяжении нескольких лет "лидируют" семья ребенка, городская среда, учебное заведение и интернет.

Полиция осознает, что собранные данные - это лишь верхушка айсберга, которую полиции удалось выявить и принять соответствующие меры. Многие жертвы насилия готовы рассказать о случившемся только в зрелом возрасте, спустя много лет.

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