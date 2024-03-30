На публичное обсуждение поданы поправки о ежемесячной доплате к пенсии

Поправки предусматривают, что выплата доплаты прекратится, если получатель пенсии по старости или инвалидности выезжает на постоянное жительство за пределы Латвии или другой страны-участницы Европейского союза (ЕС), страны-участницы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Соединенного Королевства Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии или Гернси.

Выплата доплаты прекратится со следующего месяца, следующего за месяцем, в котором Агентству государственного социального страхования (VSAA) стала известна информация о выезде получателя пенсии по старости или инвалидности на постоянное жительство за пределы указанных стран.

Если же получатель пенсии вернулся на постоянное жительство в Латвию или другую страну-участницу ЕС, страну-участницу ЕЭЗ, Швейцарию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии или Гернси, после получения запроса получателя пенсии VSAA назначит доплату или возобновляет выплату доплаты с первого дня месяца подачи запроса и возникновения права на нее.

Для выплаты доплаты получателю пенсии VSAA определяет место жительства лица на основании информации, предоставленной компетентным органом страны проживания по пенсионным вопросам. Также оно основывается на представленном лицом документе, выданном ответственным за регистрацию жителей соответствующим государственным органом или заявлении лица, в котором указан адрес места жительства и которое подтверждено нотариусом или посольством Латвии.

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