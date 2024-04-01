VID приобретет систему, которая облегчит контроль за привилегированными пользователями

В VID агентству LETA пояснили, что привилегированными пользователями являются такие пользователи, которые имеют дополнительные права и доступ к ресурсам и функциям. Такие пользователи, как правило, являются администраторами системы, баз данных или другими пользователями, и обладают расширенными правами, поскольку при выполнении рабочих обязанностей могут получать доступ к файлам и папкам, а также управлять учетными записями других пользователей и их правами.