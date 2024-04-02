Европа не замерзнет следующей зимой: ситуация на газовом рынке вселяет оптимизм

Странам Евросоюза удастся накопить достаточно газа на следующую зиму, но покупатели российского газа в Центральной Европе ищут альтернативы на случай, если транзит газа через Украину закончится в январе, сообщает агентство Reuters.
В 2024 году оптовые цены на газ в Европе упали до уровня, наблюдавшегося незадолго до российского вторжения в Украину. В феврале фьючерсы на газ были самыми низкими за три года, поскольку мягкая погода и высокий уровень производства электроэнергии из возобновляемых источников снизили спрос на газ и замедлили сокращения запасов газа.
В 2019 году (за три года до начала войны) украинский "Нафтогаз" подписал соглашение с российским "Газпромом", которое предусматривает транзит российского газа через Европу. Срок действия этого контракта истекает в конце этого года, и Украина уже заявила, что не будет заключать новый контракт с компанией страны-агрессора. Это вызывает опасения, что европейскому рынку может быть сложно получать газ из России.
По данным Gas Infrastructure Europe, европейский отопительный сезон завершился 31 марта, а заполненность европейских хранилищ газа в настоящее время составляет 59%, что является рекордом.
"Европа встретит лето с рекордными запасами, и регион может начать подготовку к следующей зиме раньше, чем обычно", - говорит исследователь Energy Aspects.
Учитывая законы Евросоюза, которые были введены после начатой Россией войны в Украине, европейские страны должны обеспечить заполнение газовых хранилищ к 1 ноября не менее чем на 90%.
Среди стран-членов ЕС наиболее уязвимыми странами являются Австрия и Словакия, которые продолжают импортировать значительные объемы российского газа через Украину. Однако эти страны также начинают говорить о новых источниках поставок газа, чтобы смягчить негативные последствия в случае прекращения транзита газа.
В 2024 году "Газпром" поставляет через Украину около 40 миллионов кубометров газа в сутки. Если такие темпы сохранятся, то этот объем составит 3,5% от общей потребности Евросоюза в газе.
Около половины этого объема газа поставляется в Австрию. Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что подготовилась к сценарию прекращения поставок российского газа.
Представитель словацкой компании SPP сообщил Reuters, что компания продолжит анализировать ситуацию на рынке и искать возможные варианты.
"Возможный сценарий таков, что, полностью потеряв доступ к российскому газу, Европа будет вынуждена искать другие источники, и наиболее логичным вариантом будет сжиженный природный газ", - рассказала представитель Rystad Energy.
Данные Еврокомиссии показывают, что поставки сжиженного природного газа из США в 2023 году составляли 14% от общей потребности Европы, а до начала войны в Украине этот показатель не превышал даже 4%. Отмечается, что ситуация на европейском газовом рынке свидетельствует о том, что Европа является привлекательным направлением для американского газа.
Страны Европейского Союза еще не ввели санкции против российского трубопровода или сжиженного природного газа, от которого зависят Австрия и Венгрия.
Аналитики прогнозируют, что в конце 2024 года газ будет стоить 29-37,5 евро за мегаватт-час (МВтч). Текущая цена составляет около 27,5 евро за МВтч. Прекращение транзита газа через Украину теоретически может повысить цену на газ на 10 евро за МВтч.
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