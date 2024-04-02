Эксперт рассказал, что ждет экономику Латвии в ближайшее время

Без проведения реформ и кардинального изменения сложившейся ситуации потенциал роста латвийской экономики составляет около 2,5% в год, свидетельствует оценка Банка Латвии, сообщает Diena.
В лучшем случае - без кризисов, потрясений и политических ошибок - экономика Латвии будет расти примерно на 2-3% в год в среднесрочной перспективе.
Потенциал стремительного роста латвийской экономики исчерпан, считает экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.
Поэтому во многом в зависимости от внешней конъюнктуры рост может колебаться в пределах 2-3%.
"Под влиянием сильного внешнего спроса рост на короткое время может стать и более стремительным, особенно в ближайшие годы, когда по-прежнему ожидаются достаточно значительные поступления из фондов Европейского союза (ЕС). Его может усилить и периодическая активизация внутреннего потребления. Но такие темпы роста, скорее всего, не будут устойчивыми. Чем больше Латвия будет приближаться к среднему уровню благополучия ЕС, тем более проблематичным будет ее дальнейший рост. Другими словами, достичь роста в 2,5% станет сложнее", - говорит экономист.
Особенно это актуально с учетом геополитических условий: в ближайшие годы придется считаться с ревизией и разрывом экономических связей с Россией и созданием новых альтернатив.
Появятся новые возможности, но не для всех направлений экономического сотрудничества удастся найти альтернативы. Поэтому Гашпуйтис прогнозирует, что в ближайшие годы могут быть этапы, на которых в условиях слабой внешней среды и этот потенциал роста будет невозможно реализовать.
Если связи с Россией будут разорваны, удар по экономике Латвии составит приблизительно 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствуют расчеты Банка Латвии, сделанные сразу после того, как началось вторжение России в Украину.
Учитывая, что размеры экспорта в Россию за это время существенно не изменились, они остаются в силе. При этом, например, у латвийского транзитного бизнеса из-за географического положения страны не слишком много альтернатив.
А фармацевтическая отрасль строго регулируется, и для нее выход на новые рынки может быть сложным и затратным.
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