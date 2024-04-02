PVD запретила ввоз 60 тонн семян льна и 140 тонн кормов для скота из России

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) задержала и не позволила ввезти в Европейский союз (ЕС) 60 тонн семян льна и 140 тонн кормов для скота из России, так как в ходе углубленного пограничного контроля в них было обнаружено загрязнение, которое может угрожать здоровью потребителей и животных, сообщили агентству LETA в PVD.
Лабораторные исследования выявили в семенах льна повышенное содержание инсектицида имидаклоприда, а в жмыхе кормовой сахарной свеклы с добавлением патоки - остатки пестицидов.
Льняное семя везлось для конечного получателя в Эстонии, а жмых сахарной свеклы - конечному получателю в Нидерландах.
Компания, ответственная за перевозку груза семян льна, решила использовать его для технических целей. Что делать со жмыхом сахарной свеклы, ответственное предприятие еще решает.
Оба груза были задержаны в Лиепайской специальной экономической зоне.
На данный момент в рамках усиленного пограничного контроля проверено 1344 груза.
PVD будет проводить усиленный контроль поставок продовольствия и кормов из России и Беларуси до конца августа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!