PVD запретила ввоз 60 тонн семян льна и 140 тонн кормов для скота из России

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) задержала и не позволила ввезти в Европейский союз (ЕС) 60 тонн семян льна и 140 тонн кормов для скота из России, так как в ходе углубленного пограничного контроля в них было обнаружено загрязнение, которое может угрожать здоровью потребителей и животных, сообщили агентству LETA в PVD.