Forbes: самые богатые люди мира в начале 2024 года

Сейчас в мире больше миллиардеров, чем когда-либо прежде. Журнал насчитал 2781 миллиардера, что на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше, чем в 2021 году, когда был установлен предыдущий рекорд.

Они также богаче, чем когда-либо: их совокупное состояние оценивается в 14,2 триллиона долларов, что на 2 триллиона долларов больше, чем в 2023 году, и на 1,1 триллиона долларов больше, чем в 2021 году.

Две трети вошедших в список стали богаче, чем год назад, и только четверть стала беднее.

Большая часть богатства приходится на 20 самых богатых людей, которые за год увеличили свое совокупное состояние на 700 миллиардов долларов.

Наибольшее количество миллиардеров родом из США - 813 человек с общим состоянием 5,7 триллиона долларов США. На втором месте остается Китай с 473 миллиардерами с состоянием в 1,7 триллиона долларов, за ним следует Индия с 200 миллиардерами.

ТОП-20 САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ МИРА:

Бернар Арно, глава LVMH. Собственное состояние: 233 миллиарда долларов; Илон Маск, соучредитель Tesla, Space X и Boring Company. Собственное состояние: 195 миллиардов долларов; Джефф Безос, основатель Amazon. Собственное состояние: 194 миллиарда долларов; Марк Цукерберг, основатель Facebook. Собственное состояние: 177 миллиардов долларов; Ларри Эллисон, соучредитель Oracle. Собственное состояние: 141 миллиард долларов; Уоррен Баффет, инвестор. Собственное состояние: 133 миллиарда долларов; Билл Гейтс, сооснователь Microsoft. Собственное состояние: 128 миллиардов долларов; Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft. Собственное состояние: 121 миллиард долларов; Мукеш Амбани, генеральный директор Reliance Industries. Собственное состояние: 116 миллиардов долларов; Ларри Пейдж, соучредитель Google и бывший генеральный директор Alphabet. Собственное состояние: 114 миллиардов долларов; Сергей Брин, сооснователь Google и бывший председатель правления Alphabet. Собственное состояние: 110 миллиардов долларов; Майкл Блумберг, соучредитель Bloomberg LP. Собственное состояние: 106 миллиардов долларов; Амансио Ортега, основатель Inditex. Собственное состояние: 103 миллиарда долларов; Карлос Слим Элу, председатель Telmex, América Móvil и Grupo Carso. Собственное состояние: 102 миллиарда долларов; Франсуаза Бетанкур Майерс, внучка основателя L'Oreal. Собственное состояние: 99,5 миллиарда долларов; Майкл Делл, председатель и генеральный директор Dell Technologies. Собственное состояние: 91 миллиард долларов; Гаутам Адани, основатель Adani Group. Собственное состояние: 84 миллиарда долларов; Джим Уолтон, сын основателя Walmart Сэма Уолтона. Собственное состояние: 78,4 миллиарда долларов; Роб Уолтон, сын основателя Walmart Сэма Уолтона. Собственное состояние: 77,4 миллиарда долларов; Дженсен Хуанг, соучредитель Nvidia. Собственное состояние: 77 миллиардов долларов.

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