Председатель правления банка Citadele подал в отставку

В своем обращении к правлению Акерблом выражает благодарность за шесть лет работы в Citadele, в течение которых банк добился значительных успехов, и отмечает, что это было непростое решение, но он решил уйти в отставку по личным причинам.

Руководитель отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций банка Citadele Айга Волксоне сообщает, что банк как можно скорее найдет подходящего преемника.

До тех пор Акерблом продолжит исполнять обязанности главы банка.

Уже сообщалось, что в прошлом году банк Citadele получил прибыль в размере 91,7 миллиона евро, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году. По размеру активов на конец 2023 года Citadele был третьим по величине банком Латвии.

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