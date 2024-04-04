Судья: самоуправления могут ограничивать азартные игры на определенных территориях

Самоуправления могут вводить ограничения на азартные игры на определенных территориях, подчеркнул на пресс-конференции председатель Конституционного суда (КС) Алдис Лавиньш.
Суд постановил, что ограничение на азартные игры на всей административной территории Риги неконституционно.
Лавиньш пояснил, что данное решение означает лишь то, что с момента опубликования решения КС не будет действовать пункт обязательных правил об использовании и застройке территории Риги, который ограничивает организацию азартных игр на всей территории Рижского самоуправления, за исключением четырех- и пятизвездочных отелей.
Однако это не означает, что самоуправления, в том числе Рижская дума, не могут вводить подобные ограничения на организацию азартных игр на своей территории.
Основная суть решения заключается в том, что в демократическом и правовом государстве ограничение основного права должно быть обосновано.
В данном случае, отметил председатель суда, речь идет об ограничении права коммерсантов на собственность.
Для введения таких ограничений необходимо оценить каждую территорию, на которой разрешена коммерческая деятельность, и понять, оправдано ли ограничение азартных игр. В настоящее время у Рижского самоуправления таких оснований не было, сказал Лавиньш.
Если самоуправление оценит территории, на которых разрешена коммерческая деятельность, а организация азартных игр является разрешенной коммерческой деятельностью, и после этой оценки придет к выводу, что коммерческая деятельность нанесет большой вред обществу, то такие ограничения могут быть введены.
Заместитель председателя КС Ирена Куцина на пресс-конференции рассказала, на что следует обратить внимание муниципалитетам, желающим ввести подобные ограничения на азартные игры.
Следует понимать, что организация азартных игр является одной из разрешенных и законодательно регулируемых форм коммерческой деятельности.
Поэтому для того, чтобы обоснованно запретить ее, необходимо оценить функциональное зонирование соответствующей территории. Она подчеркнула, что оценка каждого конкретного игорного заведения не требуется - муниципалитет оценивает территории, например, застроенность и инфраструктуру, плотность населения, интересы жителей и коммерсантов и другие условия конкретного района.
По словам Куциной, можно также оценить наличие в этих районах образовательных учреждений, детских площадок, остановок общественного транспорта и других объектов инфраструктуры, обеспечивающих высокий уровень перемещения населения.
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