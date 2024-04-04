Судья: самоуправления могут ограничивать азартные игры на определенных территориях

Суд постановил, что ограничение на азартные игры на всей административной территории Риги неконституционно.

Лавиньш пояснил, что данное решение означает лишь то, что с момента опубликования решения КС не будет действовать пункт обязательных правил об использовании и застройке территории Риги, который ограничивает организацию азартных игр на всей территории Рижского самоуправления, за исключением четырех- и пятизвездочных отелей.

Однако это не означает, что самоуправления, в том числе Рижская дума, не могут вводить подобные ограничения на организацию азартных игр на своей территории.

Основная суть решения заключается в том, что в демократическом и правовом государстве ограничение основного права должно быть обосновано.

В данном случае, отметил председатель суда, речь идет об ограничении права коммерсантов на собственность.

Для введения таких ограничений необходимо оценить каждую территорию, на которой разрешена коммерческая деятельность, и понять, оправдано ли ограничение азартных игр. В настоящее время у Рижского самоуправления таких оснований не было, сказал Лавиньш.