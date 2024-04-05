Издание: портрет должника в Латвии

Большинство предпочитает работать в зоне теневой экономики, поскольку по закону на жизнь им должна оставаться половина минимальной заработной платы, то есть 350 евро. Чтобы мотивировать должников работать легально, ищутся различные решения.

Общий долг на конец прошлого года составил 557,303 млн евро, в том числе основная сумма - 422, 821 млн евро, проценты - 134,481 млн евро, рассказал на заседании подкомиссии Сейма по экспорту и конкурентоспособности директор администрации Фонда алиментов Эдгар Лицитис.

Сумма взысканных средств с каждым годом увеличивается: в 2021 году они составляли 14,5 млн евро, в 2022 году - 15,4 млн евро, в 2023 году - 16,3 млн евро.

Описывая профиль должника по алиментам, Лицитис указал, что с 24% взыскиваются только алименты,

а в остальных случаях есть другие исполнительные дела (лизинг, быстрые кредиты, нарушения правил дорожного движения), 75-80% не имеют доходов, имущества и зарегистрированного места работы (7% имеют низкий доход или малоимущие, 15% имеют инвалидность), 53% были судимы, из них 41% - приговорены к лишению свободы, у 16% неизвестно место жительства. 70% моложе 50 лет, то есть это люди трудоспособного возраста.

"Когда они достигнут 65-летнего возраста, мы будем вынуждены платить за них не только алименты на детей, но и пенсии", - заявил Лицитис.

На каждого ребенка до семи лет нужно платить 25% минимальной заработной платы, после этого возраста - 30%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!