Банк Латвии штрафует экс-должностных лиц Baltic International Bank

Надзорный комитет Банка Латвии постановил применить к бывшему председателю правления неплатежеспособного Baltic International Bank Виктору Болбатсу штраф в размере 31 731 евро, а члену правления Эдгару Вольскису и ответственной за надзор за сферой борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (БОДПФТРОМУ) члену правления Анде Саукане объявить предупреждение, сообщили агентству LETA представители Банка Латвии.
Банк Латвии осуществляет надзор за процессом ликвидации и неплатежеспособности Baltic International Bank, и хотя деятельность кредитного учреждения прекращена, констатированные в процессе ликвидации факты подтвердили нарушения нормативных актов, выявленных в ходе проведенных в свое время Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) пруденциальных проверок сферы БОДПФТРОМУ, и то, что члены правления кредитного учреждения не обеспечили соблюдение нормативных актов, а председатель правления совершил такие действия, при которых следовало осознавать, что в их результате нарушаются требования нормативных актов.
Оценив ответственность правления, Банк Латвии пришел к выводу, что характер констатированных нарушений свидетельствует о нескольких действиях членов правления, которыми были нарушены требования системы внутреннего контроля кредитного учреждения и регулирующие сферу БОДПФТРОМУ нормативные акты, что повлекло негативные последствия для кредитного учреждения и в том числе негативно повлияло на репутацию всего сектора кредитных учреждений Латвии.
Управляя деятельностью кредитного учреждения, каждый член правления, а особенно председатель правления, был обязан оценить соответствие принятых кредитным учреждением решений требованиям внутренних и внешних нормативных актов и в случае необходимости оспорить их, указал Банк Латвии.
Как подчеркивает Банк Латвии, правление кредитного учреждения не поступило как порядочный и заботливый хозяин в сфере кредитования и инвестиций кредитного учреждения, приняв на себя чрезмерные риски и не обеспечив достаточное управление рисками, в том числе предприняв действия вне стратегии и полномочий рисков, создав необходимость создания дополнительных накоплений, что существенно повлияло на показатели капитала и финансовое положение кредитного учреждения.
В распоряжении Банка Латвии имеются факты, что Болбатс действовал вопреки принципам хорошего управления и своими решениями допустил серьезные нарушения нормативных актов в деятельности кредитного учреждения, подвергнув кредитное учреждение существенному финансовому, репутационному риску и риску БОДПФТРОМУ и санкций.
В свою очередь, Саукане как ответственный за сферу БОДПФТРОМУ член правления не обеспечила достаточных мер по управлению этими рисками.
В соответствии с констатированным Банк Латвии назначил Болбатсу штраф, а Саукане и Вольскису - предупреждение.
По мнению Банка Латвии, такие нарушения в финансовом секторе недопустимы и должны наказываться. Поэтому, несмотря на то, что кредитное учреждение больше не действует на латвийском финансовом рынке, Банк Латвии считает необходимым применить к его бывшим членам правления санкции в соответствии с тяжестью их нарушения.
Как сообщалось, суд по экономическим делам в конце марта 2023 года удовлетворил поданное Банком Латвии заявление о ликвидации Baltic International Bank. Банк был признан подлежащим ликвидации с 24 марта 2023 года. Суд назначил ликвидатором банка адвоката Олава Церса.
Затем решением суда по экономическим делам от 24 января 2024 года Baltic International Bank был объявлен неплатежеспособным. Администратором процесса неплатежеспособности банка назначена Линда Сниега-Свилане.
12 декабря 2022 года FKTK, которая теперь объединена с Банком Латвии, признала "Baltic International Bank" финансовым учреждением, находящимся в затруднительном финансовом положении или способным в нем оказаться, а также приняла решение не проводить мер по стабилизации банка.
По мнению FKTK, бизнес-стратегия Baltic International Bank не соответствовала возможностям банка и была неосуществима, поэтому банк не обеспечивал прибыльную бизнес-модель в течение длительного периода времени. У банка также были серьезные недостатки во внутреннем управлении, в том числе в области борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В 2022 году неаудированные убытки Baltic International Bank составили 26,773 млн евро, что в 5,3 раза больше, чем в 2021 году. Активы банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составили 139,051 млн евро, что на 33,8% или 71,12 млн евро меньше, чем в конце 2021 года.
Крупнейшими акционерами банка являются Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!