Банк Латвии штрафует экс-должностных лиц Baltic International Bank

Как подчеркивает Банк Латвии, правление кредитного учреждения не поступило как порядочный и заботливый хозяин в сфере кредитования и инвестиций кредитного учреждения, приняв на себя чрезмерные риски и не обеспечив достаточное управление рисками, в том числе предприняв действия вне стратегии и полномочий рисков, создав необходимость создания дополнительных накоплений, что существенно повлияло на показатели капитала и финансовое положение кредитного учреждения.

В распоряжении Банка Латвии имеются факты, что Болбатс действовал вопреки принципам хорошего управления и своими решениями допустил серьезные нарушения нормативных актов в деятельности кредитного учреждения, подвергнув кредитное учреждение существенному финансовому, репутационному риску и риску БОДПФТРОМУ и санкций.

В свою очередь, Саукане как ответственный за сферу БОДПФТРОМУ член правления не обеспечила достаточных мер по управлению этими рисками.

В соответствии с констатированным Банк Латвии назначил Болбатсу штраф, а Саукане и Вольскису - предупреждение.

По мнению Банка Латвии, такие нарушения в финансовом секторе недопустимы и должны наказываться. Поэтому, несмотря на то, что кредитное учреждение больше не действует на латвийском финансовом рынке, Банк Латвии считает необходимым применить к его бывшим членам правления санкции в соответствии с тяжестью их нарушения.