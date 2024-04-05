Сб, 6.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Грустные выходные: суббота выдастся облачной и дождливой

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Голуби в дождь
Голуби в дождь Фото: Zane Bitere/LETA

Суббота, 6 апреля, в Латвии будет облачной и дождливой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дождь временами пройдет почти по всей стране, в некоторых местах возможны туман и дымка.

Будет дуть слабый ветер, с усилением до умеренного в Курземе. Температура воздуха составит +4...+9 градусов, на юго-востоке - до +11 градусов.

В столице суббота будет облачной и дождливой, осадки прекратятся к вечеру. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.

Галерея: Весна в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх