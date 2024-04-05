Грустные выходные: суббота выдастся облачной и дождливой

Дождь временами пройдет почти по всей стране, в некоторых местах возможны туман и дымка.

Будет дуть слабый ветер, с усилением до умеренного в Курземе. Температура воздуха составит +4...+9 градусов, на юго-востоке - до +11 градусов.

В столице суббота будет облачной и дождливой, осадки прекратятся к вечеру. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.

Галерея: Весна в Риге

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