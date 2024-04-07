Война Израиля с ХАМАС: ЦАХАЛ уходит из Хан-Юниса, израильтяне протестуют против Нетаньяху

Протесты в Израиле

Фото: Getty Images

Тем временем в субботу в Израиле состоялись многотысячные акции протеста, участники которых требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и освобождения заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время вторжения на израильскую территорию ровно полгода назад.

Демонстрации в Тель-Авиве и других городах Израиля состоялись после того, как израильские военные сообщили о возвращении тела одного из заложников — Элада Кацира. В январе было опубликовано видео с живыми заложниками, в числе которых был и Кацир.

Участники демонстраций скандировали «Выборы немедленно!» и «Прости, Элад!»

Вышедшие на улицы жители считают, что правительство Нетаньяху не способно добиться освобождения около 130 заложников, которых ХАМАС все еще удерживает в Газе.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Среди тех, кто принял участие в акциях протеста, были и родственники заложников.

«Элад Кацир смог пережить только три месяца в неволе. Сегодня он должен был быть с нами. Он должен был быть с нами!» — сказала Би-би-си одна из участниц демонстраций Ноам Пери.