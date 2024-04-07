Подходят к концу выходные. Уже завтра начнется новая рабочая неделя со всеми ее хлопотами и заботами. Чтобы завершить выходные достойно, держите ежедневную подборку новостей от RUS TVNET - рассказываем коротко о главном за воскресенье, 7 апреля. Определенно, будет что обсудить с коллегами по работе за утренним кофе!
Главное за 7 апреля ⟩ Погибший в салоне упавшей в Даугаву машины, Рижский зоопарк продает павлинов и чего ждать от погоды
Новости Латвии:
7 апреля вскоре после полуночи у Каменного моста в Риге из Даугавы вытащили упавший в реку автомобиль, сообщила Государственная полиция. Находившийся в нем человек погиб.
Сточные воды - важный источник информации, чтобы следить за распространением вирусов и вовремя заметить угрозу для здоровья жителей, а также, чтобы понять привычки общества и получить ответы на вопросы, о которых люди не хотят говорить, например, о потреблении алкоголя и наркотиков, сообщает передача Panorāma.
Столбики на улицах Риги в свое время стали горячей темой для дискуссий. Хотя идея, наверное, была хорошей, к сожалению, есть примеры, вызывающие вопросы о компетентности ответственных за дороги столицы, сообщает программа Zebra.
Пропавший без вести и разыскиваемый Госполицией Павел Бережинский 2010 года рождения вернулся домой целым и невредимым, сообщает Госполиция.
Вторая неделя апреля в Латвии начнется с по-весеннему теплой погоды, однако затем усилится ветер и похолодает, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Согласно декларации госчиновника, поданной в Службу государственных доходов, в прошлом году доход ректора Рижского технического университета (RTU) Талиса Юхны достиг 168 551 евро.
"Рижский национальный зоологический сад" продает на аукционе 19 индийских павлинов (Pavo cristatus), сообщается на сайте VAS Valsts nekustamie īpašumi.
За рубежом:
Израильские военные заявили, что после четырех месяцев боев в районе города Хан-Юнис на юге Газы они вывели все наземные войска, участвующие в активных операциях, из южной части сектора.
Российские войска в Украине систематически используют химическое оружие, свидетельствует расследование, проведенное британским изданием The Telegraph. Журналисты газеты опросили нескольких украинских солдат, которые рассказали, что их позиции на линии фронта ежедневно атаковали беспилотники, сбрасывающие слезоточивый газ и другие химические вещества. Согласно Конвенции о химическом оружии, этот газ, известный как CS и широко используемый спецназом, запрещен в военное время.
В марте Тартуский уездный суд приговорил к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения 33-летнего Оття Лая, который в Пыльтсамаа предлагал алкоголь и наркотики несовершеннолетним. Одной из тех, кого Лая уговаривал попробовать амфетамин и MDMA (экстази), была 12-летняя девочка, пишет Rus.Postimees.
В последнее время в Эстонии выросло количество телефонных звонков, в которых мошенники представляются сотрудниками полиции, банка или других организаций. В ходе разговора утверждается, что, например, для продления договора с мобильным оператором, задержания ненадежного сотрудника или проверки средств на счету человек должен доставить наличные в посылочный автомат или передать курьеру, пишет Rus.Postimees.
Глава НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "альянс авторитарных держав" все более тесно сотрудничает против западных демократий.
Кондитерским компаниям в разных странах придется повышать цены на шоколадную продукцию, потому что на мировом рынке резко выросли биржевые котировки какао-бобов. Каковы причины? Разбиралось DW.
Кандидат от пророссийской правящей коалиции, спикер парламента Петер Пеллегрини одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедших в Словакии в субботу, 6 апреля, следует из предварительных результатов, полученных после подсчета почти всех голосов.
В российском Орске вечером 6 апреля зафиксирован третий прорыв дамбы, сообщает "Медуза" со ссылкой на местное издание Ural56 и мэра города Василия Козупицу.
В столице Венгрии Будапеште в субботу, 6 апреля, десятки тысяч человек приняли участие в митинге протеста против правительства премьер-министра Виктора Орбана.
Интересное чтиво:
Очень возможно, что вы его знаете. По крайней мере его гитару и направленный вдаль через темные очки взгляд. Может быть слышали, как он заставляет плакать гитару в одном из кабаков Старой Риги, или, быть может, он играл на свадьбе вашего друга. А может и не играл и подвел остальных, так как просто... не пришел. Бывало и так. Маловероятно, что может быть, что вы встретились с ним в совсем иных условиях - когда он работал в пансионате. Старикам он нравился. Но затем коллегам надоело прикрывать его "срывы". Стал он и слишком опасным.
В четверг, 1 апреля, Татьяна Мингалимова отметила свое 29-летие. Сейчас она знаменитый и влиятельный блогер, не боящийся на своем YouTube-канале затрагивать темы, о которых большинство молчит!
В интервью журналу Santa латвийский певец Интарс Бусулис рассказал о своих страстных поклонницах.
На новой неделе, с 8 по 11 апреля, пройдет 38-я "Рижская неделя моды" или Riga Fashion Week. Публика с нетерпением ждет не только последних достижений дизайнеров на модных показах, но и самые яркие выходы гостей модного мероприятия. Мы также каждый год следим за вкусом и безвкусицей гостей RFW, поэтому в преддверии Рижской недели моды в этом году предлагаем взглянуть на карнавал нарядов на протяжении нескольких лет! Поверьте, вы ослепнете от цветов и блеска!
Мало какие видео о еде и художественной готовке взволновали и разделили нацию так сильно, как серия видео художника Кристиана Бректе "Готовим с Кристианом Бректе". Пасхальное видео, в котором художник готовит яйца по-шотландски, кого-то оскорбило, кому-то показалось слишком сумасшедшим, а кому-то - слишком скучным. Яйца и мнения были разбиты не на шутку! На этот раз художник выпустил новое видео "Нормальный картофель".
В субботу, 6 апреля, своего первого успеха в польской организации смешанных единоборств (ММА) Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) добился латвийский борец Мадар Бертолдс-Флеминас.
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