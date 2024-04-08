Самая большая в Латвии пенсия по старости - 43 000 евро в месяц

Сейчас в Латвии самая большая пенсия по старости для одного пенсионера составляет 43 000 евро в месяц, сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA).
Апеллируя к закону о безопасности данных, подробности о том, кто является получателем самой большой пенсии в стране, VSAA не раскрывает. Однако в учреждении отметили, что
значительный размер пенсии достигнут в результате перерасчетов, связанных с взносами налога солидарности для пенсии по старости.
Следующие четыре самые большие пенсии находятся в пределах от 8000 до 10 000 евро.
VSAA поясняет, что если право на Латвийскую пенсию возникает с учетом только латвийских страховых периодов, пенсия исчисляется в соответствии с национальными правовыми нормами.
По данным VSAA, минимальный размер пенсии по старости с 1 января этого года при страховом стаже от 10 до 15 лет составляет 188,10 евро, а для лиц с инвалидностью с детства - 226,60 евро. Между тем, например, при страховом стаже в 41 год - 277,02 евро, а для лиц с инвалидностью с детства - 333,72 евро.
Минимальный размер пенсий, которые начали выплачивать с 1 января 2023 года, может быть уменьшен на размер пожизненного полиса.
Если латвийского страхового периода недостаточно для возникновения права на получение Латвийской пенсии, то при определении права учитываются также страховые периоды других стран ЕС/ЕЭЗ или стран договора, а при расчете пенсий учитывается только накопленный в Латвии пенсионный капитал. Назначенный таким лицам размер Латвийской пенсии может быть меньше установленного в стране минимального размера пенсии, однако наряду с назначенной в Латвии пенсией эти лица могут получать пенсию и из другой страны, пояснили в VSAA.
Если же лицо имеет право на пенсию, а для определения размера пенсии не обладает всей необходимой информацией, запрашивающему пенсию лицу выплачивается аванс, не превышающий месячный размер предполагаемой пенсии.
Говоря о потолке взносов, VSAA отмечает, что максимальный размер обязательных взносов государственного социального страхования и добровольных взносов в прошлом и нынешнем году составляет 78 100 евро.
Максимальный размер обязательных взносов на государственное социальное страхование и добровольных страховых взносов с 1 января 2019 года исчисляется и устанавливается на три года с учетом максимального размера взносов за предыдущий период, среднего прироста или уменьшения среднемесячной брутто-оплаты труда занятых в народном хозяйстве лиц, прогнозируемой Минфином на следующие три календарных года, и среднего прироста или уменьшения среднемесячной брутто-оплаты труда занятых в народном хозяйстве за предыдущий расчетный период, пояснили в VSAA.
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