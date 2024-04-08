Самая большая в Латвии пенсия по старости - 43 000 евро в месяц

Апеллируя к закону о безопасности данных, подробности о том, кто является получателем самой большой пенсии в стране, VSAA не раскрывает. Однако в учреждении отметили, что

значительный размер пенсии достигнут в результате перерасчетов, связанных с взносами налога солидарности для пенсии по старости.

Следующие четыре самые большие пенсии находятся в пределах от 8000 до 10 000 евро.

VSAA поясняет, что если право на Латвийскую пенсию возникает с учетом только латвийских страховых периодов, пенсия исчисляется в соответствии с национальными правовыми нормами.

По данным VSAA, минимальный размер пенсии по старости с 1 января этого года при страховом стаже от 10 до 15 лет составляет 188,10 евро, а для лиц с инвалидностью с детства - 226,60 евро. Между тем, например, при страховом стаже в 41 год - 277,02 евро, а для лиц с инвалидностью с детства - 333,72 евро.

Минимальный размер пенсий, которые начали выплачивать с 1 января 2023 года, может быть уменьшен на размер пожизненного полиса.