Видео ⟩ В Московской области произошло нападение на полицейских. Один погиб

Telegram-канал "112" сообщает, что полицейские в районе Черноголовки ждали дилера у схрона наркотиков. С его приходом они попытались задержать преступника, однако он вместе с соратниками открыл по ним огонь.

The religious conflict in Russia between Muslims & Christians, which erupted after protests started against the constructions of a mega-mosque in Moscow, is escalating



Overnight, militants attacked Russian security forces in 2 villages in Ingushetia



2 policemen killed,6 wounded pic.twitter.com/86PN55Xime — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2023

Telegram-канал Msk1 сообщает, что злоумышленники скрылись на мотоцикле.

РБК со ссылкой на источники, приближенные к полиции, сообщает, что в связи со стрельбой в округе объявлено чрезвычайное положение. Последний раз в округе было объявлено чрезвычайное положение после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

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