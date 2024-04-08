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Видео ⟩ В Московской области произошло нападение на полицейских. Один погиб

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Полицейские в Москве
Полицейские в Москве Фото: AFP/SCANPIX

В городе Ногинске Московской области произошло нападение на двух полицейских. Один из них скончался, а второй доставлен в реанимационное отделение, сообщает российское независимое издание "Медуза".  

Telegram-канал "112" сообщает, что полицейские в районе Черноголовки ждали дилера у схрона наркотиков. С его приходом они попытались задержать преступника, однако он вместе с соратниками открыл по ним огонь.

Telegram-канал Msk1 сообщает, что злоумышленники скрылись на мотоцикле.

РБК со ссылкой на источники, приближенные к полиции, сообщает, что в связи со стрельбой в округе объявлено чрезвычайное положение. Последний раз в округе было объявлено чрезвычайное положение после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

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