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Массовая ликвидация: в марте закрылось почти 20 000 эстонских компаний

rus.postimees.ee
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Банкротство.Фото иллюстративное.
Банкротство.Фото иллюстративное. Фото: Meelis Meibaum/Virumaa Teataja

Согласно базе данных о состоянии эстонских компаний, представленной на сайте Äripäev, в марте было ликвидировано около 20 000 компаний, пишет Rus.Postimees со ссылкой на dv.ee.

Если в прошлом году из регистра предприятий было исключено чуть больше тысячи компаний, а в феврале чуть более 2000 компаний, то в марте уже 19 396. Это значит, что только в прошлом месяце закрылось 5% всех эстонских компаний, общее количество компаний составляет сейчас чуть меньше 347 000.

Тартуский уездный суд, который ведет реестр, имеет право удалять компании. Сколько всего существует компаний, не имеющих активов и отчетов и ожидающих удаления, выяснить не удалось, поскольку запросы об активах поступают в различные реестры до начала процедуры надзора.

Ранее сообщалось, что по данным как предпринимательских организаций, так и банков, в Эстонии есть ряд компаний, ликвидация которых может привести к неожиданным проблемам для ничего не подозревающих людей.

И банки, и бизнес-организации заявляют, что ликвидация ударила уже и по вполне жизнеспособным компаниям, которые по каким-то причинам сейчас ликвидируются, при этом ими остается невыполненным ряд обязательств.

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