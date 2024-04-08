Видео ⟩ Мотоциклист на скорости 200 км/ч пытался скрыться от полиции и попал в аварию

В воскресенье, 7 апреля, около 19:00, на трассе А10 (Рига-Вентспилс) по направлению из Риги в Юрмалу сотрудники полиции зафиксировали водителя мотоцикла Yamaha, который проехал мимо полицейского экипажа со скоростью 160 км/ч при ограничении скорости 90 км/ч. Сотрудники правоохранительных органов немедленно отреагировали и, включив световые маячки и специальный звуковой сигнал, погнались за мотоциклом, чтобы остановить его, сообщает портал Apollo.lv.
Увидев полицейскую машину, водитель мотоцикла поехал быстрее, спасаясь от правоохранителей.
Во время погони водитель Yamaha значительно превысил разрешенную скорость движения - он ехал более 200 км/ч.
Сотрудники правоохранительных органов неоднократно требовали остановить транспортное средство, но мотоциклист доехал до Юрмалы, где совершил маневр разворота и поехал обратно в сторону Риги, продолжая не подчиняться неоднократным требованиям полиции остановить транспортное средство.
Въехав в Ригу, водитель мотоцикла продолжил движение, не снижая скорости, затем свернул на улицу Упесгривас, где на перекрестке с улицей Кантора произошла авария.
В результате аварии водитель мотоцикла получил сотрясение мозга, но госпитализация ему не потребовалась.
Правоохранители установили, что за рулем автомобиля находился мужчина 1992 года рождения, у которого не было водительского удостоверения. Всего полиция возбудила четыре дела об административных правонарушениях в области дорожного движения: превышение скорости, вождение без прав, неповиновение требованиям сотрудников полиции (бегство) и создание аварийной ситуации.
Видео: Мотоциклист убегает от полиции (видео полиции)
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