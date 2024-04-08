Видео ⟩ Мотоциклист на скорости 200 км/ч пытался скрыться от полиции и попал в аварию

В воскресенье, 7 апреля, около 19:00, на трассе А10 (Рига-Вентспилс) по направлению из Риги в Юрмалу сотрудники полиции зафиксировали водителя мотоцикла Yamaha, который проехал мимо полицейского экипажа со скоростью 160 км/ч при ограничении скорости 90 км/ч. Сотрудники правоохранительных органов немедленно отреагировали и, включив световые маячки и специальный звуковой сигнал, погнались за мотоциклом, чтобы остановить его, сообщает портал Apollo.lv.