Министр образования Литвы подал в отставку из-за проблем с тестами 11-классников

В этом случае абитуриенты в следующем году будут сдавать более длинные вступительные экзамены, а те, кто удовлетворен своими результатами, — более короткие экзамены.

Однако в ходе пресс-конференции министр отметил, что его команда "не имела достаточной свободы принятия и реализации решений" по промежуточным экзаменам.

По словам Шимоните, решение об экзаменах – это совместная работа ее команды и команды министерства.

"В правительстве нет крепостного права. Мы уже говорили об этом с министром, наверное, месяц назад, когда начались проблемы с промежуточными экзаменами, но моя настоятельная просьба к министру заключалась в том, чтобы решить практические проблемы, которые возникают", - сказала Шимоните собравшимся в Сейме журналистам во вторник.

"Если министру кажется, что он сделал все, что мог, именно так и следует оценивать ситуацию (...). Каждый должен сам оценить, видит ли он возможность и смысл продолжать решать эти проблемы. Если нет, то эти проблемы придется решать кому-то другому", - сказала Шимоните.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что отставка министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса является единственным решением на фоне текущих проблем системы образования.

"По мнению президента, это единственное правильное решение в ситуации, до которой довели систему образования", - говорится в комментарии переданном BNS во вторник группой по связям с общественностью президента.

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