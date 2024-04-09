Министр образования Литвы подал в отставку из-за проблем с тестами 11-классников

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас и заместитель министра Рамунас Скауджюс уходят со своих постов из-за проблем на промежуточных экзаменах учащихся одиннадцатого класса.
Как министр сообщил журналистам во вторник, он просит премьер-министра Ингриду Шимоните принять его отставку.
"Сегодня я публично прошу премьер-министра принять мою отставку с поста министра образования, науки и спорта", - заявил Якштас.
Он также сообщил, что в понедельник принял отставку заместителя министра Скауджюса.
"Вчера я принял заявление об отставке Скауджюса, который с самого начала отвечал за модель промежуточных проверок и их реализацию", - сказал уходящий в отставку министр.
"Я уважаю его решение и позицию о том, что этот вопрос необходимо решать с новым подходом и энергией, и я благодарю его за его работу", - добавил он.
Свою отставку Якштас объяснил разногласиями в правительстве относительно того, как следует решать проблемы, возникающие во время промежуточных экзаменов в одиннадцатом классе.
Уходящий в отставку министр заявил, что его не устраивает культура работы команды Шимоните в решении проблем в сфере образования.
Премьер-министр заявила, что не может комментировать эти слова министра.
Якштас отметил, что промежуточные экзамены можно не учитывать, если того пожелают сдавшие их абитуриенты.
В этом случае абитуриенты в следующем году будут сдавать более длинные вступительные экзамены, а те, кто удовлетворен своими результатами, — более короткие экзамены.
Однако в ходе пресс-конференции министр отметил, что его команда "не имела достаточной свободы принятия и реализации решений" по промежуточным экзаменам.
По словам Шимоните, решение об экзаменах – это совместная работа ее команды и команды министерства.
"В правительстве нет крепостного права. Мы уже говорили об этом с министром, наверное, месяц назад, когда начались проблемы с промежуточными экзаменами, но моя настоятельная просьба к министру заключалась в том, чтобы решить практические проблемы, которые возникают", - сказала Шимоните собравшимся в Сейме журналистам во вторник.
"Если министру кажется, что он сделал все, что мог, именно так и следует оценивать ситуацию (...). Каждый должен сам оценить, видит ли он возможность и смысл продолжать решать эти проблемы. Если нет, то эти проблемы придется решать кому-то другому", - сказала Шимоните.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что отставка министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса является единственным решением на фоне текущих проблем системы образования.
"По мнению президента, это единственное правильное решение в ситуации, до которой довели систему образования", - говорится в комментарии переданном BNS во вторник группой по связям с общественностью президента.
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