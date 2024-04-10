В аэропорту "Рига" будет повышена плата за ряд мер безопасности

Чтобы предотвратить неисполнение авиаперевозчиками обязательств по оплате, было установлено право применять штраф за просрочку платежа в размере 0,05% от основной суммы, не выплаченной в срок, за каждый день просрочки.

Министерство поясняет, что необходимость повышения платы обусловлена ​​стремительной инфляцией, ростом расходов на рабочую силу и кредиты, а также планируемыми значительными инвестициями.

Во вторник правительство также утвердило изменения в тарифах на услуги аэропорта "Рига", порядок их взимания и использования, а также систему скидок, направленную на повышение конкурентоспособности аэропорта "Рига" в регионе.

Министерство указывает, что планируемое влияние аэропортовых сборов составит менее одного евро на пассажира.

Одновременно с изменением сборов аэропорта Риги ожидается введение новой политики скидок, которая принесет пользу тем авиакомпаниям, которые способствуют развитию аэропорта, то есть открывают новые направления для средне- и дальнемагистральных рейсов или обеспечивают увеличение количества перевезенных пассажиров.

В 2023 году аэропорт "Рига" обслужил 6,631 миллиона пассажиров, что на 23,2% больше, чем годом ранее, когда было обслужено 5,381 миллиона пассажиров, но на 15% меньше, чем в 2019 году, когда было обслужено 7,798 пассажиров.

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