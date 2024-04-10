В аэропорту "Рига" будет повышена плата за ряд мер безопасности

Во вторник, 9 апреля, правительство поддержало подготовленные Министерством сообщения поправки, которые предусматривают повышение платы за ряд мер безопасности, проводимых в аэропорту "Рига".
Поправки изменяют размер платы за безопасность для вылетающих, транзитных и трансферных пассажиров, а также применение штрафов за просрочку платежей.
Ранее размер платы за безопасность, в который входят услуги аэропорта "Рига" и Агентства гражданской авиации, составлял семь евро, а теперь он составит 7,55 евро за каждого вылетающего пассажира.
Распределение платы за безопасность для каждого вылетающего пассажира будет происходить следующим образом - плата аэропорту "Рига" за досмотр пассажиров, досмотр зарегистрированной и ручной клади, а также за безопасность аэропорта и кризисное управление, включая спасательные работы, изменится с 5,40 до 5,95 евро за каждого вылетающего пассажира, а Агентство гражданской авиации оставит себе 1,60 евро.
За каждого транзитного и трансферного пассажира размер платы за безопасность изменится с 0,49 евро до 0,99 евро.
Распределение новой платы за безопасность за каждого транзитного и трансферного пассажира будет следующим: Агентство гражданской авиации удержит 0,49 евро за каждого транзитного и трансферного пассажира, а аэропорт "Рига" - 0,50 евро за каждого транзитного и трансферного пассажира.
Министерство сообщения указывает, что поправки не изменят размер платы за меры безопасности и спасения, предоставляемые Агентством гражданской авиации в аэропорту.
Чтобы предотвратить неисполнение авиаперевозчиками обязательств по оплате, было установлено право применять штраф за просрочку платежа в размере 0,05% от основной суммы, не выплаченной в срок, за каждый день просрочки.
Министерство поясняет, что необходимость повышения платы обусловлена стремительной инфляцией, ростом расходов на рабочую силу и кредиты, а также планируемыми значительными инвестициями.
Во вторник правительство также утвердило изменения в тарифах на услуги аэропорта "Рига", порядок их взимания и использования, а также систему скидок, направленную на повышение конкурентоспособности аэропорта "Рига" в регионе.
Министерство указывает, что планируемое влияние аэропортовых сборов составит менее одного евро на пассажира.
Одновременно с изменением сборов аэропорта Риги ожидается введение новой политики скидок, которая принесет пользу тем авиакомпаниям, которые способствуют развитию аэропорта, то есть открывают новые направления для средне- и дальнемагистральных рейсов или обеспечивают увеличение количества перевезенных пассажиров.
В 2023 году аэропорт "Рига" обслужил 6,631 миллиона пассажиров, что на 23,2% больше, чем годом ранее, когда было обслужено 5,381 миллиона пассажиров, но на 15% меньше, чем в 2019 году, когда было обслужено 7,798 пассажиров.
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