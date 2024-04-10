Ср, 10.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

США будут считать Китай ответственным за успехи РФ в Украине (2)

Deutsche Welle
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Российские войска
Российские войска Фото: DW

По словам замгоссекретаря США Кэмпбелла, территориальные завоевания России в Украине противоречат интересам США, для которых поддержание мира и стабильности в Европе является исторически самой важной миссией.

Соединенные Штаты будут считать Китай ответственным, если Россия добьется успехов в Украине. Как пояснил во вторник, 9 апреля, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, территориальные захваты России могут изменить баланс сил в Европе "таким образом, который откровенно неприемлем". "Мы прямо заявили Китаю, что если это будет продолжаться, то это повлияет на отношения между США и Китаем. Мы не будем стоять в стороне и говорить, что все в порядке", - цитирует высокопоставленного чиновника агентство AFP.

"Мы будем рассматривать это не просто как уникальные действия России, а как объединенный комплекс действий, поддерживаемый Китаем, а также Северной Кореей. Это противоречит нашим интересам", - сказал Кэмпбелл в интервью Национальному комитету по американо-китайским отношениям. По его словам, для США поддержание мира и стабильности в Европе исторически является самой важной миссией.

Кэмпбелл ответил на вопрос о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. Там глава российского внешнеполитического ведомства и его китайский коллега Ван И высказались за укрепление стратегического сотрудничества между странами. По данным китайских государственных СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готова "укреплять двусторонние связи" и "многостороннюю стратегическую координацию" с Россией.

Китай способствовал восстановлению возможностей РФ

По словам Кэмпбелла, администрация президента Джо Байдена заранее предупреждала китайских чиновников о том, что согласно разведданным президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года. "Я не уверен, что они полностью поверили нам" или не смогли оценить возможную агрессию Москвы, пояснил Кэмпбелл. По его словам, в Пекине были встревожены военными неудачами России и работали над восстановлением "целого ряда возможностей" Москвы. "Они не хотели смены режима", - сказал Кэмпбелл.

Но спустя два с лишним года "Россия почти полностью переоснастилась, и теперь она представляет собой значительную угрозу для Украины и окружающего региона", - отметил чиновник, напомнив, что США неоднократно угрожали Пекину санкциями, если Китай предпримет более существенные действия для поддержки России.

Комментарии (2)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх