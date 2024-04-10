Соединенные Штаты будут считать Китай ответственным, если Россия добьется успехов в Украине. Как пояснил во вторник, 9 апреля, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, территориальные захваты России могут изменить баланс сил в Европе "таким образом, который откровенно неприемлем". "Мы прямо заявили Китаю, что если это будет продолжаться, то это повлияет на отношения между США и Китаем. Мы не будем стоять в стороне и говорить, что все в порядке", - цитирует высокопоставленного чиновника агентство AFP.

"Мы будем рассматривать это не просто как уникальные действия России, а как объединенный комплекс действий, поддерживаемый Китаем, а также Северной Кореей. Это противоречит нашим интересам", - сказал Кэмпбелл в интервью Национальному комитету по американо-китайским отношениям. По его словам, для США поддержание мира и стабильности в Европе исторически является самой важной миссией.