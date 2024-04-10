Названы лучшие работодатели Латвии прошлого года

Торговая сеть Lidl Latvija была признана лучшим работодателем Латвии 2023 года. AS Swedbank занял второе место, а Latvijas aptieka - третье.

Рижский университет им. Страдиня (RSU) признан лучшим работодателем в государственном секторе. Компания Euro Live Technologies получило награду "Рост года".

На церемонии награждения также были объявлены лучшие работодатели 2023 года в регионах страны. Так Fazer Latvija было признано лучшим работодателем Видземского края, АS Cēsu alus заняло второе место, а АS Valmieras stikla šķiedra заняло третье место.

Фирма Lauma Fabricsбыло признано лучшим работодателем Курземского края, Brabantia Latvia заняло второе место, а компания Diana - третье место.

В Земгальском крае первое место заняло Virši-A, за ним следуют Dobeles dzirnavnieks и Bauskas alus, а в Латгале лучшим работодателем признано Latvijas maiznieks, второе место заняло Rēzekne ghaas kombināts, а третье место - Latgales Piens.