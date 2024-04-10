Названы лучшие работодатели Латвии прошлого года

В среду, 10 апреля, на церемонии награждения онлайн-компании по подбору персонала Alma Career Latvia, ранее известной как CV-Online Latvia, были определены лучшие работодатели Латвии в 2023 году.
Торговая сеть Lidl Latvija была признана лучшим работодателем Латвии 2023 года. AS Swedbank занял второе место, а Latvijas aptieka - третье.
Рижский университет им. Страдиня (RSU) признан лучшим работодателем в государственном секторе. Компания Euro Live Technologies получило награду "Рост года".
На церемонии награждения также были объявлены лучшие работодатели 2023 года в регионах страны. Так Fazer Latvija было признано лучшим работодателем Видземского края, АS Cēsu alus заняло второе место, а АS Valmieras stikla šķiedra заняло третье место.
Фирма Lauma Fabricsбыло признано лучшим работодателем Курземского края, Brabantia Latvia заняло второе место, а компания Diana - третье место.
В Земгальском крае первое место заняло Virši-A, за ним следуют Dobeles dzirnavnieks и Bauskas alus, а в Латгале лучшим работодателем признано Latvijas maiznieks, второе место заняло Rēzekne ghaas kombināts, а третье место - Latgales Piens.
Награды также были вручены предприятиям в ряде бизнес-категорий. В секторе розничной торговли победителем стала компания Lidl Latvija, за ней следуют Virši A и Circle K Latvia, а в финансовом секторе лучшим работодателем 2023 года был признан Swedbank, второе место занял SEB banka, а третье - Balta.
В производственном секторе первое место заняло Madara Cosmetics, второе место - Grindeks, третье место - Latvijas finieris.
Latvijas Mobilais telefons в прошлом году было признано лучшим работодателем в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, за ней следовали Tet и Bite Latvija.
В секторе транспорта и логистики Air Baltic Corporation заняло первое место, DPD Latvija заняло второе место, а Ominva было признано третьим лучшим работодателем в сфере транспорта и логистики.
Компания Lido в прошлом году было признано лучшим работодателем в сфере HoReCa или сфере гостиниц, ресторанов и общественного питания, второе место было присуждено Hotel Jūrmala SPA, а третье место заняло компания BBH Investments, которая управляет отелем Baltic Beach Hotel.
В секторе услуг международного бизнеса первое место заняло Circle K Business Centre, второе место досталось латвийскому филиалу Accenture, а третье место заняла компания SEB Global Services.
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