Многие жители Латвии работают за границей. Кто-то уезжает подработать на несколько месяцев и возвращается, а другие - переселяются за границу жить. Однако что происходит с доходами? Нужно ли их декларировать в Латвии и платить за них налог?

Граждане Латвии часто решают связать свою карьеру (и жизнь) с работой за границей. Есть и люди, которые даже получают пенсию других стран. Как отмечает глава Латвийского бухгалтерского клуба (LGK) Ядвига Нейланде, закон устанавливает, что резидент Латвии декларирует все полученные за границей доходы.

"В свою очередь, люди, которые переехали за границу, здесь, в Латвии, налоги платить не должны. Если мы смотрим на них как на резидентов", - подчеркивает этот важный аспект глава LGK.

Представитель Службы госдоходов (VID) Кристине Аугсткалне-Яунберзиня указывает, что гражданство само по себе не вменяет в обязанность декларировать доходы или платить налоги в Латвии. Налоги нужно платить в зависимости от того, налоговым резидентом какой страны является человек, а также в какой стране был получен доход.

"Резидент Латвии, получивший доход за границей, в любом случае подает годовую декларацию о доходах и платит налог с этого дохода в Латвии. Если единственными доходами были доходы от оплачиваемой работы, полученные в стране Евросоюза, то резиденту Латвии не обязательно подавать годовую декларацию о доходах", - пояснила Аугсткалне-Яунберзиня.