В субботу похолодает, пройдут дожди

Небо будет облачным. В Курземе и утром в других частях Латвии ожидается туман. Будет дуть слабый или умеренный южный, западный ветер. Температура воздуха опустится до +4...+9 градусов.

Днем продолжится лишь небольшой кратковременный дождь, местами сохранится туман. Сквозь облака будет проглядывать солнце. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха поднимется до +9...+14 градусов, в Курземе и западной Видземе местами не теплее +7...+8 градусов.

В Риге ночь будет облачной и дождливой, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть преимущественно с запада от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +8 градусов, днем достигнет +13 градусов.

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