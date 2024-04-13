Фото ⟩ В Великобритании нашли пропавшего несколько лет назад литовца

Несколько лет назад британская полиция активно разыскивала пропавшего гражданина Литвы Ричарда, даже арестовав подозреваемого. Но после обнаружения созданного в 2019 году аккаунта литовца в Facebook ход дела перевернулось, а необычная история Ричарда даже нашла отражение в британском документальном сериале "24 часа в полицейском изоляторе" (24 Hours in a Police Lockup), сообщает литовское СМИ 15min.lt.
35-летний литовец исчез в Англии в 2015 году, по-видимому, не оставив после себя никаких следов. Британская полиция сочла, что он стал жертвой торговли людьми или был убит.
После масштабной поисковой операции, длившейся пять лет, по подозрению в убийстве был арестован мужчина. Позже Ричард был найден живым, а арестованный мужчина был отпущен.
Британское издание The Sun сообщило, что поворот в деле произошел после того, как в 2019 году на имя Ричарда был создан аккаунт в Facebook, где были размещены его фотографии.
Власти попытались выяснить, кто мог получить доступ к аккаунту Ричарда в Facebook, и начали поиски. Операция увенчалась успехом - 1 июля 2021 года Ричард был найден в лесу целым и невредимым.
"Мы опасались, что Ричард был убит в ночь своего исчезновения. Теперь мы думаем, что Ричард решил сбежать, потому что его использовали", - заявил журналистам следователь Роб Холл.
"После поисковой операции в Уисбеке мы нашли его в хорошо спрятанной и отдаленной роще. Он жил там и ни с кем не общался довольно долгое время", - говорит Холл.
Полиция пришла к выводу, что мужчина скрывался, потому что в прошлом он стал жертвой преступления.
Полиция Великобритании считает, что Ричард скрывался, поскольку стал жертвой торговли людьми, организованной преступной группировкой.
Правоохранительные органы почти месяц держали местонахождение литовца в тайне, опасаясь за его безопасность. После его обнаружения было немедленно начато расследование по факту торговли людьми.
"Он в безопасности. Мы пытаемся оказать ему необходимую помощь, поскольку он уже пять лет живет в экстремальных условиях", - подчеркивают представители полиции.
"Найденная нами страница в Facebook дала нам надежду, но поиски Ричарда заняли много времени и труда", - сказали в полиции.
"Это одно из самых необычных дел, над которыми я когда-либо работал", - добавил следователь.
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