Фото ⟩ В Великобритании нашли пропавшего несколько лет назад литовца

35-летний литовец исчез в Англии в 2015 году, по-видимому, не оставив после себя никаких следов. Британская полиция сочла, что он стал жертвой торговли людьми или был убит.

После масштабной поисковой операции, длившейся пять лет, по подозрению в убийстве был арестован мужчина. Позже Ричард был найден живым, а арестованный мужчина был отпущен.

Британское издание The Sun сообщило, что поворот в деле произошел после того, как в 2019 году на имя Ричарда был создан аккаунт в Facebook, где были размещены его фотографии.

Фото: @Wikitrusted1/"X"

Власти попытались выяснить, кто мог получить доступ к аккаунту Ричарда в Facebook, и начали поиски. Операция увенчалась успехом - 1 июля 2021 года Ричард был найден в лесу целым и невредимым.

Фото: @FenCops/"X"

"Мы опасались, что Ричард был убит в ночь своего исчезновения. Теперь мы думаем, что Ричард решил сбежать, потому что его использовали", - заявил журналистам следователь Роб Холл.