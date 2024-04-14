Должностные лица Латвии осудили атаку Ирана на Израиль

Ринкевич подчеркнул, что нападение Ирана является очень серьезной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, где ситуация уже продолжительное время характеризуется как очень опасная. Он призвал международное сообщество работать над стабилизацией положения.

Силиня также отметила, что нападение еще больше ухудшит сложившуюся ситуацию в регионе, а также ограничит возможности дальнейшего диалога Ирана с международным сообществом.

"Жители больше не должны страдать", - подчеркнула Силиня.

Нападение Ирана осудил и министр обороны Андрис Спрудс. Он заявил, что Израиль имеет полное право защищать себя и своих граждан.

Спрудс также уверен, что атаки означают обострение конфликта на Ближнем Востоке. Министр выразил поддержку усилиям США и других союзников по его предотвращению.

Нападение Ирана на Израиль осудил и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

"Это четкий сигнал: Европейский союз должен занять более жесткую позицию по отношению к иранскому режиму, который продолжает дестабилизировать и радикализировать Ближний Восток", - заявил депутат.