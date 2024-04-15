В Лиепае открылся филиал IKEA

На прошлой неделе, 11 апреля, в Лиепае открыл свои двери новый пункт планирования и заказа товаров IKEA. Это первый в Латвии уменьшенный формат IKEA, который предназначен для помощи в планировании и заказе товаров. Помимо этого, в Лиепае представлена вдохновляющая экспозиция, предлагается удобный способ получения заказов, обмена и возврата товаров.
На месте сразу же можно приобрести около 100 различных товаров, а также в Лиепае предоставляются все доступные в Латвии услуги IKEA.
"Открытие нового формата обслуживания клиентов – это шаг навстречу к тому, чтобы стать ближе к жителям Латвии. Мы приглашаем жителей Курземе к нам – планировать, заказывать, получать заказы и пользоваться возможностью обустроить жилище ближе к дому. Наша цель – доставлять интернет-заказы в течение 72 часов. Посетители IKEA в Лиепае смогут выбрать уровень необходимой помощи в планировании – можно всё спланировать самостоятельно, а можно получить совет специалистов или полностью доверить им планирование. На месте в зале экспозиции можно будет увидеть предлагаемые решения", – говорит Инга Филипова, руководитель IKEA в странах Балтии.
Актуальная экспозиция
Площадь пункта планирования и заказа товаров IKEA в Лиепае составляет около 1000 квадратных метров. Примерно половина этой площади – торговая зона и экспозиция, где можно вдохновиться и найти идеи и практические советы для кухни, спальни, гостиной. В экспозиции можно посмотреть готовые решения и получить новые знания об обустройстве дома.
"Вдохновляющая экспозиция создана на основе знаний о жизни дома жителей Латвии. Для того, чтобы экспозиция была актуальна на местном рынке, IKEA каждый год проводит исследование о жизни дома, и специалисты IKEA посещают реальные дома. Представленные решения отражают полученные знания о нуждах и потребностях в наших домах, чтобы сделать жизнь лучше", – говорит И. Филипова.
В тёплый сезон в IKEA в Лиепае будут представлены мебель и решения для обустройства балконов и террас.
Более 100 товаров для приобретения на месте
Главная цель пункта планирования и заказа товаров IKEA в Лиепае – возможность планировать и заказывать товары по индивидуальным замерам, а на месте можно будет приобрести около 100 товаров для дома: органайзеры, посуду, игрушки и предметы интерьера.
Все предлагаемые в Латвии услуги будут доступны и в IKEA в Лиепае: доставка, замеры, монтаж, финансовые услуги, дизайн интерьера для частных и юридических лиц и другие.
Пункт планирования и заказа товаров IKEA находится на улице Эзермалас, 3с. Время работы: 10:00 – 20:00 с понедельника по субботу, 10:00 – 18:00 – по воскресеньям.
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