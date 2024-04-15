В Лиепае открылся филиал IKEA

"Вдохновляющая экспозиция создана на основе знаний о жизни дома жителей Латвии. Для того, чтобы экспозиция была актуальна на местном рынке, IKEA каждый год проводит исследование о жизни дома, и специалисты IKEA посещают реальные дома. Представленные решения отражают полученные знания о нуждах и потребностях в наших домах, чтобы сделать жизнь лучше", – говорит И. Филипова.

В тёплый сезон в IKEA в Лиепае будут представлены мебель и решения для обустройства балконов и террас.

Фото: Publicitātes foto

Более 100 товаров для приобретения на месте

Главная цель пункта планирования и заказа товаров IKEA в Лиепае – возможность планировать и заказывать товары по индивидуальным замерам, а на месте можно будет приобрести около 100 товаров для дома: органайзеры, посуду, игрушки и предметы интерьера.

Все предлагаемые в Латвии услуги будут доступны и в IKEA в Лиепае: доставка, замеры, монтаж, финансовые услуги, дизайн интерьера для частных и юридических лиц и другие.

Пункт планирования и заказа товаров IKEA находится на улице Эзермалас, 3с. Время работы: 10:00 – 20:00 с понедельника по субботу, 10:00 – 18:00 – по воскресеньям.

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