Премьер сказала, что важны задачи, которые правительство потребовало у Министерства сообщения решить. "В целом в проекте нужно добиться экономии, и это должно быть сделано", - сказала премьер-министр.

"В правительстве ничего не будет обсуждаться, пока не будет ясен результат экономики проекта, я не приму никакого шантажа со стороны команды Rail Baltica, экономия должна быть найдена. Абсолютно ясно, что затраты, которые были установлены ранее, должны быть снижены как минимум на 20%", - указала глава правительства.

Она сказала - если это решение в правительство не принесут, то правительство не сможет рассмотреть такое сообщение.

Председатель правления RB Rail Марко Кивила указал агентству LETA, что необходимое софинансирование из бюджета Латвии для покрытия не относимых к программе финансирования транспортной инфраструктуры (CEF) расходов RB Rail на 2025 год составляет 9,026 миллиона евро.

В конце прошлого года совет RB Rail принял решение поручить правлению до 1 февраля текущего года получить одобрение на финансирование бюджета на 2025 год от Министертва сообщения и Кабинетов министров.