Премьер-министр Эвика Силиня не примет никакого шантажа от команды Rail Baltica, пока в проекте не будет найдена экономия, заявила глава правительства во вторник вечером после заседания правительства, комментируя рассмотрение Кабинетом министров информационного отчета Министерства сообщения о дополнительном финансировании, необходимом для покрытия расходов совместного предприятия RB Rail и других мероприятий проекта Rail Baltica.
Премьер сказала, что важны задачи, которые правительство потребовало у Министерства сообщения решить. "В целом в проекте нужно добиться экономии, и это должно быть сделано", - сказала премьер-министр.
"В правительстве ничего не будет обсуждаться, пока не будет ясен результат экономики проекта, я не приму никакого шантажа со стороны команды Rail Baltica, экономия должна быть найдена. Абсолютно ясно, что затраты, которые были установлены ранее, должны быть снижены как минимум на 20%", - указала глава правительства.
Она сказала - если это решение в правительство не принесут, то правительство не сможет рассмотреть такое сообщение.
Председатель правления RB Rail Марко Кивила указал агентству LETA, что необходимое софинансирование из бюджета Латвии для покрытия не относимых к программе финансирования транспортной инфраструктуры (CEF) расходов RB Rail на 2025 год составляет 9,026 миллиона евро.
В конце прошлого года совет RB Rail принял решение поручить правлению до 1 февраля текущего года получить одобрение на финансирование бюджета на 2025 год от Министертва сообщения и Кабинетов министров.
В свою очередь представители Минсообщения указывают, что Госканцелярия до сих пор не включила в повестку дня правительства подготовленный министерством информационный доклад о необходимом госфинансировании для реализации проекта Rail Baltica в 2025 году, несмотря на указания министерства на то, что этот вопрос требует срочного решения.
В настоящее время правление RB Rail на заседании совета совместного предприятия в четверг, 30 января, предложит совету отложить принятие следующего решения на месяц, поскольку информационный отчет о недостающем финансировании был представлен в Кабинет министров, но он еще не был рассмотрен.
По мнению министерства, если правительство отложит решение о дополнительном финансировании, Минсообщения не сможет продолжить выполнение решения Кабинета министров о реализации первого этапа Rail Baltica, так как оно требует привлечения экспертов RB Rail. Латвия также не сможет завершить начатые проектные работы, получить поддержку в привлечении средств и юридических вопросах, а также использовать другие вспомогательные функции, обеспечиваемые RB Rail.
Министерство сообщения отмечает, что, согласно протокольному решению информационного отчета, направленного в Кабинет министров, для обеспечения непрерывности деятельности RB Rail в 2025 году необходимо в общей сложности 6,59 млн евро. В расчеты министерства не включены указанные RB Rail расходы на риск неприемлемости общих управленческих расходов в размере 3,26 млн евро.
Дополнительное сообщение по оставшимся платежам запланировано на апрель текущего года.
Как уже сообщалось, 10 декабря прошлого года правительство пришло к концептуальному соглашению о том, что до ноября следующего года необходимо будет провести технико-экономический анализ соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.
До 1 ноября 2025 года Министерство сообщения совместно с Министерством финансов и Министерством экономики должно представить в Кабинет министров технико-экономический анализ и оценку возможностей привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica, выбрав для строительства узкоколейной железнодорожной инфраструктуры один из маршрутов: Упеслеяс - Рижский Центральный вокзал или Миса - Рижский аэропорт.
По оценкам RB Rail, участок Рига - Упеслеяс - Рижский Центральный вокзал потребует 629 миллионов евро, а участок Миса - Рижский аэропорт - 924 миллиона евро.
Однако приоритетными задачами на первом этапе Rail Baltica станут создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до эстонской границы - последовательно и в соответствии с эатапами привлечения финансирования - и завершение строительных работ на пассажирских станциях Rail Baltica в Рижском аэропорту и южной части Рижского Центрального железнодорожного вокзала в минимальном объеме, чтобы обеспечить их функциональность в существующей железнодорожной инфраструктуре и предусмотреть возможность пересадки между Rail Baltica и существующей 1520-мм железнодорожной сетью в Саласпилсе (Даугавкрасты).
Правительство приняло решение, что доклад Минсообщения не утверждается, но министерство должно будет представить правительству конкретный график плана строительства до марта следующего года.
В частности, Кабмин постановил, что до июля следующего года Минсообщения, Минфин и Минэкономики должны определить общий максимально допустимый ценовой потолок проекта на основе экономического обоснования проекта, а также продолжить работать над предложениями по привлечению дополнительных финансовых инструментов, в том числе по обеспечению непрерывности финансирования на 2026-2028 годы.
Также сообщалось, что, по последним данным RB Rail, стоимость первой фазы Rail Baltica в странах Балтии может составить 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро - в Латвии, однако существует потенциальная возможность сэкономить до 400 миллионов евро за счет оптимизации технических решений, а также других видов экономии.
Согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в странах Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро. Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 миллиарда евро.
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