На что Pasažieru vilciens потратил 168,2 млн евро из фондов ЕС?

"Хотя в процессе реализации проекта возникло множество вызовов, связанных с пандемией COVID-19 и войной в Украине, благодаря совместной работе всех сторон удалось успешно преодолеть трудности и полностью освоить доступное финансирование из фондов ЕС", - добавил Нешпорс.

Как сообщалось ранее, в середине декабря 2023 года PV начала пассажирские перевозки на новых электропоездах, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka. Перед этим поезда прошли длительные тесты и испытания на инфраструктуре железных дорог Латвии.

Несмотря на это новые поезда регулярно сталкивались с различными техническими проблемами.

Первые два вагона новых электропоездов, произведённых на заводе Škoda Vagonka, были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

К концу сентября прошлого года в Латвии были доставлены все 32 новых электропоезда.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде предусмотрено 436 сидячих мест и 454 стоячих места.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!