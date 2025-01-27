AS Pasažieru vilciens (PV) привлек финансирование из фондов Европейского Союза (ЕС) в размере 168,191 миллиона евро для приобретения 32 новых электропоездов, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka, а также для установки держателей для велосипедов в поездах, сообщили агентству LETA представители PV.
На что Pasažieru vilciens потратил 168,2 млн евро из фондов ЕС?
В PV отметили, что общая стоимость приобретения 32 новых электропоездов составляет 244,846 миллиона евро, из которых 168,191 миллиона евро привлечено из средств Фонда кохезии ЕС.
Таким образом, PV удалось привлечь максимально доступное финансирование из фондов ЕС и снизить нагрузку на государственный бюджет.
В настоящее время PV получила и ввела в эксплуатацию все 32 новых электропоезда. Кроме того, началась установка держателей для велосипедов в поездах.
Компания прогнозирует, что первый электропоезд с держателями для велосипедов будет введен в строй уже на следующей неделе.
Также в PV сообщили, что приобретение новых электропоездов осуществлялось с привлечением софинансирования по двум проектам ЕС.
В частности, для покупки первых 17 новых электропоездов было привлечено 101,671 миллиона евро из структурных фондов ЕС и Фонда кохезии в рамках программного периода 2014–2020 годов.
Покупка оставшихся 15 электропоездов и велоштативов была профинансирована в рамках программы политики кохезии ЕС на 2021–2027 годы, с привлечением 66,52 миллиона евро.
Председатель правления PV Райтис Нешпорс отметил, что изначально планировалось полностью финансировать покупку новых электропоездов из государственного бюджета, однако в сотрудничестве с Министерством сообщения удалось привлечь средства фондов ЕС.
"Хотя в процессе реализации проекта возникло множество вызовов, связанных с пандемией COVID-19 и войной в Украине, благодаря совместной работе всех сторон удалось успешно преодолеть трудности и полностью освоить доступное финансирование из фондов ЕС", - добавил Нешпорс.
Как сообщалось ранее, в середине декабря 2023 года PV начала пассажирские перевозки на новых электропоездах, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka. Перед этим поезда прошли длительные тесты и испытания на инфраструктуре железных дорог Латвии.
Несмотря на это новые поезда регулярно сталкивались с различными техническими проблемами.
Первые два вагона новых электропоездов, произведённых на заводе Škoda Vagonka, были доставлены в Ригу в июне 2022 года.
К концу сентября прошлого года в Латвии были доставлены все 32 новых электропоезда.
Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде предусмотрено 436 сидячих мест и 454 стоячих места.
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