Не знаю, заметили вы или нет, но Банк Латвии уже больше месяца фактически существует без официально избранного президента. Почему-то именно этот вопрос стал для коалиции неразрешимым. Давайте восстановим хронологию происходящего и попробуем придумать: выстоит ли коалиция, какая партия в Сейме самая ветреная и почему недовольна Европа?
Липину интересно ⟩ Так что там с Банком Латвии?
Невозможность выбора президента Банка Латвии уже стала поводом для статьи на портале Politico, где это называется продолжением тренда "политических атак" на государственные банки. Но, что еще важнее, из-за этого Латвия временно потеряла право голоса в Совете Европейского центрального банка.
Как же до этого дошло? Отмечу забавное: 13 января Эвика Силиня заявила, что коалиция "стремительно движется в вопросе президента Банка Латвии". Стремительность каждый читатель может оценить самостоятельно.
А дальше происходит самое любопытное. Следите за руками (и датами).
23 января оппозиционные Нацобъединение и "Объединенный список" пишут письмо в президиум Сейма, выбирая своего кандидата на пост президента Банка Латвии - Мартиньша Казакса!
24 января коалиционные "Новое Единство", "Прогрессивные" и СЗК выдвигают единого кандидата - Санту Пургайле, к слову, заместителя президента Банка Латвии.
27 января Пургайле отзывает собственную кандидатуру, так как у нее "нет поддержки коалиции".