Липину интересно Так что там с Банком Латвии?

Невозможность выбора президента Банка Латвии уже стала поводом для статьи на портале Politico, где это называется продолжением тренда "политических атак" на государственные банки. Но, что еще важнее, из-за этого Латвия временно потеряла право голоса в Совете Европейского центрального банка.

Как же до этого дошло? Отмечу забавное: 13 января Эвика Силиня заявила, что коалиция "стремительно движется в вопросе президента Банка Латвии". Стремительность каждый читатель может оценить самостоятельно.

А дальше происходит самое любопытное. Следите за руками (и датами).

23 января оппозиционные Нацобъединение и "Объединенный список" пишут письмо в президиум Сейма, выбирая своего кандидата на пост президента Банка Латвии - Мартиньша Казакса!

24 января коалиционные "Новое Единство", "Прогрессивные" и СЗК выдвигают единого кандидата - Санту Пургайле, к слову, заместителя президента Банка Латвии.

27 января Пургайле отзывает собственную кандидатуру, так как у нее "нет поддержки коалиции".

И в тот же день, 27 января, "Новое Единство" и "Прогрессивные" (уже без СЗК) присоединились к Нацобъединению и "Объединенному списку", поддержав кандидатуру Казакса. От которой, напомню, отказались еще 18 декабря из-за того, что Казакса не поддерживал СЗК.