На укрепление восточной границы и меры против мобильности пустят 10 миллионов евро

Одновременно в пограничной зоне будут установлены и оборудованы безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов для оперативного усиления оборонных позиций. Кроме того, будут разработаны планы по подготовке к быстрому и эффективному перекрытию важнейших транспортных артерий - дорог, железных дорог, мостов - с целью задержать возможное продвижение противника.

В этом году на реализацию предусмотренных планом мероприятий предусмотрено 25 млн евро.

Хотя сейчас план рассчитан на пять лет, в целом укрепление обороноспособности страны будет происходить в долгосрочной перспективе.

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии в январе этого года подписали соглашение о создании линии обороны Балтии для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Линия обороны Балтии будет строиться скоординированно, однако каждая страна будет покрывать расходы из собственных бюджетных средств.

Линия обороны Балтии существенно укрепит потенциал стран Балтии по военной обороне своих границ и создаст препятствия для возможных молниеносных военных операций России. Строительство линии согласуется с оборонными планами НАТО.

Соглашение стран Балтии не предусматривает, что все страны синхронно в один день начнут или завершат строительство этой линии.

Утвержденный правительством план будет реализован параллельно с осуществляемым Министерством внутренних дел и VAS Valsts nekustamie īpašumi строительством инфраструктуры восточной границы страны, в том числе забора. На строительство инфраструктуры уже потрачены миллионы евро и в дальнейшем предусмотрены крупные суммы.

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