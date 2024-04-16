Полиция ищет пропавшую гражданку Украины. Она не выходит на связь с 8 марта

С родственниками она общалась через мессенджер Telegram, но с 8 марта этого года девушка не выходила на связь.

Приметы: рост 167 см, среднее телосложение, длинные рыжевато-оранжевые волосы.

Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67085980 или 110.

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