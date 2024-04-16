Главное за 16 апреля ⟩ Что происходит с демографией в Латвии, новый предмет в школах и Зеленский подписал закон о мобилизации

Для того, чтобы сохранить небольшие аптеки в регионах Латвии, за каждый обслуженный рецепт на лекарство можно было бы ввести плату. Ее могли бы оплачивать пациенты и государство. Об этом заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Labrīt на Латвийском радио, сообщает портал Rus.LSM.

От детей нацменьшинств нельзя требовать идеального знания латышского языка, поскольку он не является для них родным, подчеркнула адвокат Инесе Никульцева во время рассмотрения в Конституционном суде (КС) дела о нормах, обязывающих детей нацменьшинств получать образование только на государственном языке также в частных учебных заведениях.

Пассажирка автобуса Дайва, отправившаяся в путь от Рижского автовокзала до приграничного города Балтинава, обратила внимание на абсолютно недопустимые действия водителя, сообщает программа Bez Tabu.

Во вторник Кабинет министров поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, целью которых является обеспечение доступности наличных денег для жителей на всей территории Латвии. В том числе будут определены минимальные требования к услуге, в результате которых клиент кредитного учреждения сможет снять наличные с расчетного счета в кредитном учреждении, сообщает агентство LETA.

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Соответствующий документ опубликован на сайте парламента Украины. Все военнообязанные граждане Украины обязаны в течение 60 дней уточнить свои данные в военкоматах или через электронный кабинет.