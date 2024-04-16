Подходит к концу богатый на события вторник. Если вы усиленно работали и учились и не следили за новостями, ежедневная подборка от RUS TVNET как раз для вас - рассказываем коротко о главном за вторник, 16 апреля.
Главное за 16 апреля ⟩ Что происходит с демографией в Латвии, новый предмет в школах и Зеленский подписал закон о мобилизации
Новости Латвии:
Осенью 2022 года Сейм спешно принял поправки к Закону об иммиграции, повлиявшие на тех жителей Латвии, которые после 2003 года приняли гражданство России. Но осталась часть российских граждан с латвийским ВНЖ, которых эта эпопея со сдачей экзамена на знание латышского языка не коснулась. Почему так получилось и что теперь будет с этими людьми, разбирался TVNET+.
В январе и феврале этого года в Латвии было зарегистрировано 2079 новорожденных, что на 3,8%, или на 82 новорожденных, меньше, чем за соответствующий период 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В этом году вступили в силу поправки к закону, устанавливающие обязательную регистрацию электросамокатов и велорикш, кроме того, на их конструкции должна иметься наклейка о государственной регистрации. Но что делать людям, личные электросамокаты которых не соответствуют техническим требованиям?
В понедельник, 15 апреля, Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе Латвийского радио Krustpunktā извинился перед всеми, кого задели решения правительства, сообщает lsm.lv.
Со дня на день банк Indexo ждет лицензии от местных и европейских надзорных органов, чтобы начать свою деятельность, сообщает Diena.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) 22 апреля с 13:00 на платформе e-CSDD начнет предлагать номера новой серии U1P - U99P для регистрации мопедов.
Год назад, 16 апреля 2023 года, в Екабпилсе произошло ужасное убийство. Леон Русиньш топором убил свою бывшую жену Ивету. Спустя год Русиньша еще не нашли. Он был объявлен в розыск, но полиция допускает, что он мог покончить с собой. В прошлые выходные полиция и добровольцы искали тело Русиньша в лесу и в реке Айвиексте, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на службу новостей Латвийского телевидения.
В начале апреля Земгальский окружной суд приговорил 43-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за сексуальное насилие над своей несовершеннолетней дочерью и ее изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Со следующего учебного года в программу среднего образования будет включен обязательный предмет по государственной обороне (ПГО), предусматривают поправки к стандарту общего среднего образования, принятые во вторник правительством.
Когда наблюдаешь за тем, что происходит на парковках возле торговых центров и магазинов, можно увидеть, что некоторые автомобили припаркованы неправильно -занимают несколько мест, что не позволяет другим оставить свой транспорт. Оказывается, за такую парковку предусмотрен штраф, сообщает программа 360TV ZIŅneši.
Торговля алкоголем на автозаправочных станциях (АЗС) ограничена не будет, постановила комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам на заседании во вторник, 16 апреля.
Для того, чтобы сохранить небольшие аптеки в регионах Латвии, за каждый обслуженный рецепт на лекарство можно было бы ввести плату. Ее могли бы оплачивать пациенты и государство. Об этом заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Labrīt на Латвийском радио, сообщает портал Rus.LSM.
От детей нацменьшинств нельзя требовать идеального знания латышского языка, поскольку он не является для них родным, подчеркнула адвокат Инесе Никульцева во время рассмотрения в Конституционном суде (КС) дела о нормах, обязывающих детей нацменьшинств получать образование только на государственном языке также в частных учебных заведениях.
Пассажирка автобуса Дайва, отправившаяся в путь от Рижского автовокзала до приграничного города Балтинава, обратила внимание на абсолютно недопустимые действия водителя, сообщает программа Bez Tabu.
Во вторник Кабинет министров поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, целью которых является обеспечение доступности наличных денег для жителей на всей территории Латвии. В том числе будут определены минимальные требования к услуге, в результате которых клиент кредитного учреждения сможет снять наличные с расчетного счета в кредитном учреждении, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Соответствующий документ опубликован на сайте парламента Украины. Все военнообязанные граждане Украины обязаны в течение 60 дней уточнить свои данные в военкоматах или через электронный кабинет.
Российские военные верфи, находящиеся под международными санкциями, получают детали из европейских стран с помощью фирм из Хорватии и Италии, выяснила Русская служба Би-би-си. Эти верфи строят в том числе корабли для российского военного флота, некоторые из которых были замечены в войне с
В последние недели в Эстонии участились телефонные звонки на русском языке, мошенники представляются сотрудниками полиции, банков или других компаний, сообщает Rus.Postimees.
В Литве распространяется чрезвычайно опасное психоактивное вещество, которое в США за его действие прозвали "наркотиком-зомби", сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на портал tv3.lt.
Начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил в понедельник, 15 апреля, что Израиль ответит на ракетную атаку Ирана в выходные, но не уточнил, каким образом.
В Евпатории, на оккупированном Россией Крымском полуострове, сгорел зоопарк "Тропик Парк". В огне погибло более 200 животных, сообщают украинские СМИ.
Председатель Китая Си Цзиньпин, встречаясь во вторник с канцлером Германии Олафом Шольцем, изложил четыре принципа урегулирования конфликта в Украине, сообщает ВВС.
Владимир Зеленский заявил в интервью американской телекомпании PBS, что российским военным удалось уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию под Киевом, потому что у Вооруженных сил Украины закончились ракеты ПВО. По словам украинского президента, это пример, который показывает, почему Конгресс США должен как можно скорее одобрить выделение очередного пакета помощи Киеву.
Интересное чтиво:
Латвийский рэп-исполнитель Gustavo в недавнем интервью RUS TVNET высказался на тему русского языка, от которого отказываются многие местные представители шоу-бизнеса.
9-летняя индийская штангистка Аршиа Госвами поразила пользователей социальных сетей своей невероятной силой. Видео в Instagram, на котором она поднимает 75 килограммов, собрало более 2,2 миллиона лайков, сообщает New York Post.
Во вторник, 16 апреля, мужская сборная Латвии по баскетболу 3х3, которая одержала победу в отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже, вернулась в Ригу. Посмотрите, как встречали спортсменов в аэропорту.
С 12 по 14 апреля, а также с 19 по 21 апреля в одном из самых солнечных штатов США - в Калифорнии - проходит ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который собирает около 300 тысяч посетителей. Это мероприятие официально открывает сезон летних фестивалей, которые также популярны и у нас. Вот самые яркие события первых дней Coachella.
Утром во вторник, 13 апреля, выяснилось, что Милда до сих пор одна высиживает яйца в гнезде орланов в Дурбе и охраняет их от орла-чужака. Незнакомец снова прилетел и потревожил ее.
В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором российская армия демонстрирует "инновационную" адаптацию морского оружия для использования на суше.
Во вторник в Древней Олимпии в ходе торжественной церемонии был зажжен огонь XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.
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