Видео ⟩ В Лапмежциемсе мужчина забрался на башню связи

В понедельник, 15 апреля, в TikTok появилось видео, на котором виден забравшийся на башню связи мужчина, с которым ведет переговоры спасатель Пожарно-спасательной службы (VUGD).
В понедельник, 15 апреля, VUGD получила вызов в Лапмежциемскую волость Тукумского края, где на башню связи забрался мужчина. Пожарные спасатели провели с мужчиной переговоры, после которых он добровольно спустился вниз, указала представитель VUGD Илзе Даме.
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