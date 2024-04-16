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Видео ⟩ В Лапмежциемсе мужчина забрался на башню связи

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums

В понедельник, 15 апреля, в TikTok появилось видео, на котором виден забравшийся на башню связи мужчина, с которым ведет переговоры спасатель Пожарно-спасательной службы (VUGD).

@tomsbirznieks0 #crazy ♬ original sound - Toms Birznieks

В понедельник, 15 апреля, VUGD получила вызов в Лапмежциемскую волость Тукумского края, где на башню связи забрался мужчина. Пожарные спасатели провели с мужчиной переговоры, после которых он добровольно спустился вниз, указала представитель VUGD Илзе Даме.

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