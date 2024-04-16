Видео ⟩ В Лапмежциемсе мужчина забрался на башню связи

В понедельник, 15 апреля, VUGD получила вызов в Лапмежциемскую волость Тукумского края, где на башню связи забрался мужчина. Пожарные спасатели провели с мужчиной переговоры, после которых он добровольно спустился вниз, указала представитель VUGD Илзе Даме.