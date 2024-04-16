Инфографика ⟩ МВФ снизил прогноз роста ВВП Латвии на текущий год

В отчете МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 1,7%, а в следующем году - на 2,4%.

В октябре МВФ прогнозировал, что ВВП Латвии в этом году увеличится на 2,6%.

В последних прогнозах говорится, что инфляция в Латвии в этом и следующем годах ожидается на уровне 2% и 3,6% соответственно. По расчетам МВФ, уровень безработицы и в этом, и в следующем году составит 6,5%, а на счету текущих платежей в этом году будет зарегистрирован дефицит в размере 3,8% ВВП, а в следующем - в размере 3,9% от ВВП.

Для Литвы прогнозируется рост ВВП в этом году на 2,2%, а в следующем году - на 2,5%. Инфляция в Литве в этом году ожидается в размере 1,5%, а в следующем году - 2,3%, а на счету текущих платежей и в этом, и в следующем году излишек должен составить 1,3% от ВВП. МВФ ожидает, что уровень безработицы в Литве в этом году составит 6,3%, а в следующем году - 6,1%.