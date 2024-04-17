Замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки РФ разрушено восьмиэтажное здание, но не уточнил, что в нем находилось. Кроме того, как сообщил чиновник, повреждены четыре многоэтажки, больница, вуз и десятки автомобилей.

"Известно о более чем 50 потерпевших, трое из которых - дети, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди", - пишет Кулеба. Минздрав Украины сообщил в Telegram, что в результате удара было повреждено здание больницы Чернигова, но в ней никто не пострадал.

"Противник нанес три ракетных удара практически по самому центру города [Чернигова]", - сообщил в социальных сетях губернатор области Вячеслав Чаус.

"К сожалению, число погибших может вырасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была бы достаточной", - написал президент Украины.