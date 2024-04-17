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Фото, видео ⟩ Россия ударила по Чернигову: погибли не менее 10 человек, пострадала больница (1)

rus.tvnet.lv
Обновлено 17 апреля 2024, 12:22
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Россия ударила по Чернигову: погибли не менее 10 человек
Россия ударила по Чернигову: погибли не менее 10 человек Фото: Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska konts mikroblogošanas vietnē "X"

Несколько человек погибли и пострадали в результате российского ракетного удара по Чернигову на севере Украины, сообщили в среду, 17 апреля, местные чиновники.

Замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки РФ разрушено восьмиэтажное здание, но не уточнил, что в нем находилось. Кроме того, как сообщил чиновник, повреждены четыре многоэтажки, больница, вуз и десятки автомобилей.

"Известно о более чем 50 потерпевших, трое из которых - дети, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди", - пишет Кулеба. Минздрав Украины сообщил в Telegram, что в результате удара было повреждено здание больницы Чернигова, но в ней никто не пострадал.

"Противник нанес три ракетных удара практически по самому центру города [Чернигова]", - сообщил в социальных сетях губернатор области Вячеслав Чаус.

"К сожалению, число погибших может вырасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была бы достаточной", - написал президент Украины.

Глава Чернигова Александр Ломако сообщил, что при атаке пострадал объект социальной инфраструктуры. По его словам, в районе, куда ударили ракеты, отключили свет и газ с целью не допустить больших разрушений.

В Telegram появилось видео, на котором видно, что от удара пострадал многоэтажный жилой дом.

Чернигов расположен примерно в 145 километрах к северу от Киева, до войны в нем проживало около 285 000 человек. Когда российские танки вторглись в Украину с территории Беларуси в феврале 2022 года, город был сильно разрушен.

Украина призвала иностранных союзников снабдить ее более совершенными системами ПВО для отражения систематических ударов России по украинской инфраструктуре.

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