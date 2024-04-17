Прохлада и осадки: о погоде в четверг

Местами ожидаются осадки - преимущественно кратковременный дождь. Ночью и утром местами будет туман.

Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха при ясном небе опустится до 0...+4 градусов, местами - до -2 градусов.

Днем будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов, на юго-востоке - около +10 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман. При слабом или умеренном ветре с севера температура воздуха ночью опустится до +2 градусов, а днем поднимется до +8 градусов.

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