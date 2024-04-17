Налоги на рабочую силу планируют изменить. Минфин показал несколько вариантов

Тринадцатый сценарий также рекомендовал FICIL: фиксированный необлагаемый минимум в первый год установить в размере 500 евро и установить одну ставку IIN в размере 25% с сохранением налога солидарности. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 2,7% (-74,2 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 9,8% (-265,8 млн евро).

Четырнадцатый сценарий предусматривает установление фиксированного необлагаемого минимума в первый год на уровне 500 евро и постепенное достижение 80% от минимальной зарплаты, если остальные показатели не изменятся. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 14% (-379,7 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 25,9% (-700,2 млн евро).

Согласно пятнадцатому сценарию планируется постепенное введение фиксированного необлагаемого минимума в течение трех лет с одновременным повышением второй ставки IIN и сохранением налога солидарности и перенаправлением прежней части IIN в размере 10 процентных пунктов на финансирование здравоохранения. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 7,7% (-208,3 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 23,2% (-628,3 млн евро).