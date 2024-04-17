Налоги на рабочую силу планируют изменить. Минфин показал несколько вариантов

На основании мнений и предложений, озвученных на собраниях группы по координации улучшений в налоговой политике, подготовлена оценка текущих расходов на рабочую силу и предложено 15 потенциальных сценариев возможных изменений в системе налогов на рабочую силу, сообщили агентству LETA представители Министерства финансов.
Первый сценарий предусматривает введение фиксированного необлагаемого минимума с первого года и более прогрессивное применение ставок подоходного налога с населения (IIN). По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 4,2% (-114,3 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 9,4% (-255,3 млн евро).
Второй сценарий, предложенный Латвийским союзом свободных профсоюзов (LBAS), предусматривает введение фиксированного необлагаемого минимума с первого года и более прогрессивное применение ставок IIN. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 9,5% (-257,7 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 14% (-379,6 млн евро).
Третий сценарий предусматривает постепенное введение фиксированного необлагаемого минимума в течение пяти лет и повышение второй ставки IIN с одновременным повышением порогов применения IIN. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 3,3% (-88,8 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 24,5% (-663,5 млн евро).
Четвертый сценарий предусматривает дифференцированное повышение необлагаемого минимума и второй ставки IIN с одновременным повышением порогов применения IIN. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 2,5% (-67,8 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 6,5% (-176,5 млн евро).
В свою очередь, предложенный LBAS пятый сценарий предусматривает дифференцированный необлагаемый минимум и повышение второй ставки IIN с одновременным повышением порогов применения IIN. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 5,4% (-146,3 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 10,5% (-295,6 млн евро).
Шестой сценарий предполагает введение фиксированного необлагаемого минимума поэтапно в течение пяти лет с сохранением остальных показателей без изменений. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 3,3% (-89,7 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 23,5% (-636,1 млн евро).
Седьмой сценарий предполагает постепенное введение фиксированного необлагаемого минимума в течение пяти лет и повышение порога применения IIN. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 3,3% (-88,8 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 24,9% (-673,5 млн евро).
Восьмой сценарий предусматривает постепенное введение фиксированного необлагаемого минимума в размере 500 евро в течение пяти лет с сохранением остальных показателей неизменными. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 3,7% (-100,8 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 16,9% (-456,5 млн евро).
Девятый сценарий предусматривает введение фиксированного необлагаемого минимума в размере 500 евро постепенно в течение пяти лет и повышение порога применения IIN. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 4,6% (-124,9 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 21,7% (-586,6 млн евро).
Десятый сценарий предусматривает постепенное введение фиксированного необлагаемого минимума в течение пяти лет вплоть до достижения 70% от минимальной зарплаты без изменения остальных показателей. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 3,6% (- 96,3 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 28% (-756,9 млн евро).
Одиннадцатый сценарий рекомендовала Латвийская конфедерация работодателей (LDDK): это постепенное введение фиксированного необлагаемого минимума в течение пяти лет вплоть до достижения 70% от минимальной зарплаты, а также повышение порога применения IIN. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 4,2% (-113,8 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 29,6% (-801,7 млн евро).
Двенадцатый сценарий предложен Советом иностранных инвесторов в Латвии (FICIL): фиксированный необлагаемый минимум предлагается установить в первый год в размере 500 евро, определить одну ставку IIN в размере 25% и отменить налог солидарности. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 5,6% (-150,3 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 14% (-379,3 млн евро).
Тринадцатый сценарий также рекомендовал FICIL: фиксированный необлагаемый минимум в первый год установить в размере 500 евро и установить одну ставку IIN в размере 25% с сохранением налога солидарности. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 2,7% (-74,2 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 9,8% (-265,8 млн евро).
Четырнадцатый сценарий предусматривает установление фиксированного необлагаемого минимума в первый год на уровне 500 евро и постепенное достижение 80% от минимальной зарплаты, если остальные показатели не изменятся. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 14% (-379,7 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 25,9% (-700,2 млн евро).
Согласно пятнадцатому сценарию планируется постепенное введение фиксированного необлагаемого минимума в течение трех лет с одновременным повышением второй ставки IIN и сохранением налога солидарности и перенаправлением прежней части IIN в размере 10 процентных пунктов на финансирование здравоохранения. По этому сценарию влияние изменений первого года в процентах от прогнозируемых в 2024 году поступлений составляет минус 7,7% (-208,3 млн евро). Кумулятивно-совокупное влияние в процентах от прогнозируемых в 2024 году доходов составляет минус 23,2% (-628,3 млн евро).
Во время заседаний рабочей группы были проанализированы и включены в оценку в том числе важнейшие показатели, влияющие на рабочую силу и занятость, такие как экономическая активность населения, продуктивность по отраслям, средний уровень зарплаты, структура заработной платы, налоговое бремя на рабочую силу и ее влияние на конкурентоспособность в регионе, свободные рабочие места в стране, доходы государственного и муниципального бюджета, примененные льготы по подоходному налогу с населения и другие.
Вместе с партнерами обсуждались также показатели здравоохранения и социальное страхование в контексте расходов на рабочую силу, а также показатели неравенства и бедности и влияющие на них факторы. Анализ также включает сравнение этих показателей в странах Балтии, Польше и в среднем по Европейскому союзу.
Министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что созданная коалиционными партиями рабочая группа по налогам провела углубленный анализ изменений и создала хороший рабочий материал для дальнейшего принятия решений.
"Желание работодателей улучшить систему налогов на рабочую силу в Балтии хорошо понятно. Однако следует считаться с тем, что выравнивание налогового бремени на рабочую силу требует значительных средств. Можем ли мы позволить себе это сейчас, покажут свежие прогнозы налоговых поступлений. В июне мы планируем достичь соглашения в вопросе о возможных сценариях изменения налогов на рабочую силу в рабочей группе с учетом макроэкономических сценариев развития страны", - пояснил Ашераденс.
В докладе обобщены основные цели, определенные партнерами по сотрудничеству: обеспечение конкурентоспособности расходов на рабочую силу в Балтийском регионе, упрощение системы применения налогов на рабочую силу и подоходного налога с населения, увеличение общей численности занятых лиц (целевые группы), повышение доступности рабочей силы путем содействия мобильности, увеличение имеющихся в распоряжении доходов (сокращение неравенства), долгосрочность решения.
Группа по координации совершенствования налоговой политики является коллегиальной консультативной платформой по вопросам налоговой политики, цель которой - координация приоритетов в планировании налоговой политики на ближайшие годы. В ней еще продолжается работа по изысканию возможных компенсационных мер.
В ходе разработки предложений состоялись дискуссии с социальными и деловыми партнерами, среди которых LDDK, LBAS, Латвийская торгово-промышленная палата, FICIL и другие.
Оценка и принятые впоследствии на ее основе решения будут включены в основные направления среднесрочной государственной налоговой политики.
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