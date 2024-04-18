Сейм рассмотрит запрос оппозиции об отставке министра культуры. Причина - слова о русскоязычных СМИ

Сегодня Сейм рассмотрит запрос оппозиции об отставке министра культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные").
Бывший министр культуры, депутат Наурис Пунтулис (Нацобъединение) заявил агентству LETA, что требует отставки Логиной за ее "готовность отказаться выполнять решения Сейма".
В сентябре прошлого года Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности. Она предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и на языках, относящихся к европейской культурной сфере.
Со своей стороны министр культуры заявила, что концептуально видит роль русскоязычных общественных СМИ, но вопрос заключается в деталях, сроках и возможных переходных этапах.
"Неважно, идет ли речь о концепции национальной безопасности или о чем-то другом, это решение, принятое парламентом, которое любой министр должен выполнять. Публично заявить о том, что он не будет его выполнять - такой министр должен уйти в отставку, особенно в нынешней ситуации с безопасностью", - считает Пунтулис.
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