Министр Абу Мери: В этом году ситуация в больницах "будет ОК"

С другой стороны, через две недели Минздрав начнет выдвигать предложение о расширении списка компенсируемых лекарств, на что будет выделено "15-20 миллионов" евро.

Как сообщалось, МВД подготовило содержательный отчет о реформировании больничной сети, в котором предусмотрены плановые меры по совершенствованию стационарной медицинской помощи, в том числе в сфере оказания неотложной медицинской помощи. Также актуализированы требования к профилям больничной деятельности и их уровням, определены сети сотрудничества региональных больниц и определены принципы их работы, а также определено создание и управление методическими центрами, которые обеспечат системный контроль качества лечебных процессов в стране.

Как ранее рассказала агентству LETA директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, отчет планируется передать правительству на рассмотрение в апреле, чтобы уже в мае можно было начать его реализацию. Она подчеркнула, что не имеет значения, где предоставляются медицинские услуги, важно иметь команду, которая их будет оказывать.

"Уже можно сказать, что у нас [больниц] не так много пациентов, один врач может все сделать, но у врача своя компетенция, у медсестры своя. Важно, чтобы пациенту в целом была доступна эта услуга. Мы не можем допустить, чтобы, скажем, в большой больнице пациента обслуживала бригада, а в деревне только медсестра или врач. Это было бы нечестно по отношению к пациентам", - подчеркнула Янка.

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