Министр Абу Мери: В этом году ситуация в больницах "будет ОК"

В прошлом году финансовая ситуация в больницах была тяжелой, но в этом году она будет пусть и не идеальной, но "будет ОК", заявил в четверг в интервью передаче Rīta panorāma на LTV министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Политик заявил, что для того, чтобы в этом году в больницы поступило больше денег, необходимо достаточно резво продвигаться вперед с предложенным Минздравом сообщением о первых реформах больничной сети, утверждение которого позволит больницам получить дополнительно более 25 миллионов евро.
Против этой идеи возражало Латвийское общество больниц, однако Абу Мери считает, что в целом сотрудничество с партнерами у Минздрава хорошее, хоть и понятно, что не будет такого, что идеи удовлетворяют абсолютно всех. Он надеется, что предложенные министерством изменения можно будет принять до начала июня.
По оценкам Абу Мери, получив дополнительно эти 25 миллионов евро, ситуация в больницах не будет идеальной, но "будет ОК", так как "в этом году все становится дешевле", в бюджете еще в начале года выделены дополнительные средства и они будут доступны еще.
Министр пояснил, что продвижение реформ важно для того, чтобы "не получать критики в правительстве" за то, что предоставление денег не сопровождалось повышением эффективности системы здравоохранения.
Политик напомнил, что к следующему году Минздрав планирует подготовить новый доклад, где более подробно будут разработаны реформы в организации работы больниц.
С другой стороны, через две недели Минздрав начнет выдвигать предложение о расширении списка компенсируемых лекарств, на что будет выделено "15-20 миллионов" евро.
Как сообщалось, МВД подготовило содержательный отчет о реформировании больничной сети, в котором предусмотрены плановые меры по совершенствованию стационарной медицинской помощи, в том числе в сфере оказания неотложной медицинской помощи. Также актуализированы требования к профилям больничной деятельности и их уровням, определены сети сотрудничества региональных больниц и определены принципы их работы, а также определено создание и управление методическими центрами, которые обеспечат системный контроль качества лечебных процессов в стране.
Как ранее рассказала агентству LETA директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, отчет планируется передать правительству на рассмотрение в апреле, чтобы уже в мае можно было начать его реализацию. Она подчеркнула, что не имеет значения, где предоставляются медицинские услуги, важно иметь команду, которая их будет оказывать.
"Уже можно сказать, что у нас [больниц] не так много пациентов, один врач может все сделать, но у врача своя компетенция, у медсестры своя. Важно, чтобы пациенту в целом была доступна эта услуга. Мы не можем допустить, чтобы, скажем, в большой больнице пациента обслуживала бригада, а в деревне только медсестра или врач. Это было бы нечестно по отношению к пациентам", - подчеркнула Янка.
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