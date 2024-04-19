На уровне ЕС введут дополнительные тарифы на импорт сельхозпродукции из России и Беларуси

"Мы добились санкций против России и Беларуси на сельскохозяйственную продукцию, что для нас очень важно и было нашей инициативой", - сказала премьер.

Комментируя инициативу Германии по обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны, Силиня отметила, что рада тому, что канцлер Германии Олаф Шольц взял на себя инициативу. Премьер приветствовала тот факт, что Германия уже предоставила и предоставит Украине еще одну систему "Patriot".

Силиня отметила, что это требует более активных действий и от других стран, которые имеют подобное вооружение. У Латвии таких систем нет, но она входит в коалицию дронов, добавила премьер.

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