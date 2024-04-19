Государство решило, какие два предприятия будут выведены на биржу

В Министерстве финансов газете Diena подтвердили, что в настоящее время твердо рассматривается возможность выпуска акций только двух компаний -

airBaltic (ориентировочно в конце 2025 года - начале 2026 года) и Rīgas namu pārvaldnieks (ориентировочно в 2026 году), но вначале обеим компаниям необходимо оценить сигналы со стороны инвесторов для разработки оптимального предложения.

Другие упомянутые предприятия - Tet, Latvijas Mobilais telefons, Citrus Solutions, Augstspriegumа tīkls, Latvijas pasts - могут и не дойти до первичного публичного размещений акций.

Всего анализировалось более 20 компаний с государственным и муниципальным капиталом.

"Необходимость активизации рынка капитала путем вывода государственных и муниципальных предприятий на биржу обсуждается уже несколько лет, причем в последние несколько лет - более активно. Однако темпы реальной подготовки слишком медленные.

Появление первых положительных примеров позволило бы сделать вывод о том, что государство действительно хочет успешно реализовать этот процесс, но пока таких примеров нет", - говорит руководитель отдела финансового рынка Luminor banka Гинтс Белевич.

Еще в прошлом году предполагалось, что эмиссия акций airBaltic может состояться уже в этом году. Главная цель авиакомпании - вернуть государству деньги, которые оно вложило в нее во время пандемии Covid-19. Следующая цель - развитие, и эмиссия акций призвана привлечь для этого дополнительные средства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!