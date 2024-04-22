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Жителей Великобритании удивила квартира в бывшем полицейском участке

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Жителей Великобритании сильно удивила квартира в здании полицейского участка
Жителей Великобритании сильно удивила квартира в здании полицейского участка Фото: L4nkyLi4m/"X"

В Великобритании полицейский участок города Дадли перестроили в современные апартаменты, и теперь желающие имеют возможность жить в бывшем здании полиции. Однако людей удивила съемная квартира стоимостью около 870 евро, в которой остались тюремные решетки, сообщают зарубежные СМИ.

Агенты по недвижимости Taylors описали это предложение как "фантастическую и необычную возможность".

Риэлторы утверждают, что в квартире есть современная кухня и много места. Как только предложение было опубликовано, люди сразу же поделились креативными идеями, как использовать камеру предварительного заключения в квартире.

Многие пользователи социальных сетей считают это интересным предложением.

Полицейский участок был открыт во время Второй мировой войны. Он закрылся в 2017 году, а затем был переоборудован в современные апартаменты.

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