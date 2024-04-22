Жителей Великобритании удивила квартира в бывшем полицейском участке

В Великобритании полицейский участок города Дадли перестроили в современные апартаменты, и теперь желающие имеют возможность жить в бывшем здании полиции. Однако людей удивила съемная квартира стоимостью около 870 евро, в которой остались тюремные решетки, сообщают зарубежные СМИ.
Агенты по недвижимости Taylors описали это предложение как "фантастическую и необычную возможность".
Obsessed that the old Dudley police station has been converted to studio flats, and for one of the advertised lettings they’ve kept the holding cell as a “feature”. pic.twitter.com/RcIeZdomWg— Liam (@L4nkyLi4m) April 21, 2024
Риэлторы утверждают, что в квартире есть современная кухня и много места. Как только предложение было опубликовано, люди сразу же поделились креативными идеями, как использовать камеру предварительного заключения в квартире.
Многие пользователи социальных сетей считают это интересным предложением.
Полицейский участок был открыт во время Второй мировой войны. Он закрылся в 2017 году, а затем был переоборудован в современные апартаменты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!