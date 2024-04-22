Жителей Великобритании удивила квартира в бывшем полицейском участке

Агенты по недвижимости Taylors описали это предложение как "фантастическую и необычную возможность".

Obsessed that the old Dudley police station has been converted to studio flats, and for one of the advertised lettings they’ve kept the holding cell as a “feature”. pic.twitter.com/RcIeZdomWg — Liam (@L4nkyLi4m) April 21, 2024

Риэлторы утверждают, что в квартире есть современная кухня и много места. Как только предложение было опубликовано, люди сразу же поделились креативными идеями, как использовать камеру предварительного заключения в квартире.

Многие пользователи социальных сетей считают это интересным предложением.

Полицейский участок был открыт во время Второй мировой войны. Он закрылся в 2017 году, а затем был переоборудован в современные апартаменты.

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