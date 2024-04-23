"Конкуренция довольно высока": авиакомпания SmartLynx больше не будет предлагать рейсы из Балтии

Он пояснил, что в ближайшее время истекает срок долгосрочного контракта авиакомпании с туроператором Novatours, поэтому с мая активных договоров на чартерные рейсы из стран Балтии больше не будет.

Деменюс добавил, что в бизнесе туроператоров есть своя специфика и SmartLynx нужны дополнительные инвестиции, чтобы продолжать развиваться в этом направлении.

"Конкуренция довольно высока, здесь много туроператоров, но мы не можем завоевать их всех. Если у нас будет только часть операторов, возможностей будет немного. Мы продаем часы полета самолета. В данном случае мы видим, что использование наших услуг в других частях Европы или даже на другом континенте может быть вдвое выгоднее", - говорит Деменюс.

В то же время, по его словам, цель компании - попытаться увеличить не только размер своего флота, но и количество часов, которые самолет налетает в месяц. "Например, если мы налетали 350 часов в месяц, то цель - увеличить количество часов до 450 или даже 500. На балтийском рынке, учитывая его размеры, мы не сможем достичь этой цели", - добавил Деменюс.

Кроме латвийской национальной авиакомпании airBaltic, других отечественных компаний, которым могли бы понадобиться услуги SmartLynx, нет.

"Но это не означает, что мы уходим из Балтии. Наша основная база по-прежнему будет находиться в Риге, у нас также есть офисы в Таллинне, Вильнюсе, на Мальте, а некоторые сотрудники работают удаленно из таких стран, как Индия, США, Канада, Германия", - добавил Деменюс.

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