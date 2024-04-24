RUS TVNET и "Чайка" приглашают на встречу с героями проекта "Мы здесь"

Проект "Мы здесь" - это серия из 24 видео, над которыми "Чайка" и портал RUS TVNET работали вместе. Это истории украинцев, вынужденных уехать из своей родной страны из-за военного вторжения России. Также это истории россиян и белорусов, которые тоже покинули свои дома, но по другой причине - из-за несогласия с режимом, из-за агрессивной политики властей, из-за нарушения прав и свобод.

RUS TVNET делал истории о людях, живущих сейчас в Риге и ее окрестностях, "Чайка" - о тех, кто живет в Даугавпилсе и Латгалии.

Для каждого героя участие в нашем проекте было непростым решением. Многие отказывались, кто-то не хотел раскрывать свое имя и показывать лицо. Ведь это очень трудно - снова и снова возвращаться к страшным событиям, переживать это все заново. Поэтому мы очень благодарны каждому герою проекта "Мы здесь", кто уже согласился или еще думает, но все-таки решит прийти на нашу встречу.

Планируется, что встреча пройдет в рамках личного общения, но не только. На встречу приедет Артур Смольянинов, который также стал участником проекта "Мы здесь". Артур расскажет о себе, ответит на вопросы наших зрителей и исполнит несколько своих песен.

На встрече также будут главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич, журналист RUS TVNET Раиса Смирнова, которая работала над проектом "Мы здесь" в Риге, и героиня проекта из Риги Екатерина Ланская.

Вести встречу будет Вадим Богданов - он работал над каждой историей проекта "Мы здесь", которую делала "Чайка".

Приходите! Мы будем рады познакомить вас с героями проекта "Мы здесь" и пообщаться в доверительной обстановке. Вход свободный.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!