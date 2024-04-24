В 2023 году Банк Латвии потерпел убытки в 54 млн евро

В прошлом году Банк Латвии работал с убытками в размере 54 млн евро, тогда как 2022 год центральный банк завершил без прибыли и убытков, сообщили агентству LЕТА в Банке Латвии.
В то же время, как отметили в Банке Латвии, 2023 год банк завершил с более хорошими финансовыми результатами, чем прогнозировалось с учетом глобальных геополитических и экономических процессов, под влиянием которых Европейский центральный банк существенно повысил процентные ставки с целью ограничения инфляции в еврозоне.
В частности, благодаря успешному управлению золотыми и финансовыми активами Банка Латвии за год их стоимость увеличилась на 298 млн евро (5%). В результате общий размер капитала и резервов Банка Латвии вырос на 143 млн евро (24%), и к концу года достиг 730 млн евро.
Из-за повышения процентных ставок Европейским центральным банком существенно увеличились расходы Банка Латвии по вкладам. Процентные расходы по вкладам латвийских кредитных учреждений достигли 174 млн евро, а по вкладам правительства - 45 млн евро.
"С учетом увеличения расходов на проценты 2023 год Банк Латвии завершил с убытками в размере 54 млн евро, которые согласно закону о Банке Латвии покрыты из предусмотренного для таких случаев резервного капитала. Убытки не снижают способность центрального банка проводить эффективную монетарную политику и не влекут расходов для государства", - подчеркнули в центральном банке.
В госбюджет в прошлом году Банк Латвии перечислил 58 млн евро, в том числе 45 млн евро в качестве процентов по правительственным вкладам и 13 млн евро в виде налогов.
В Банке Латвии отмечают, что аналогичные финансовые результаты ожидаются и у многих других центральных банков, поскольку они в основном связаны с выполнением главной задачи центральных банков - формирования и реализации монетарной политики в условиях, когда необходимы решительные действия для торможения резкого роста цен.
В Банке Латвии также отмечают, что основной задачей центральных банков является проведение монетарной политики, а не получение прибыли.
"Для Банка Латвии 2023 год был плодотворным и результативным", - отметил президент центрального банка Мартиньш Казакс.
По его словам, безопасный и развитый финансовый сектор, доступность финансовых услуг и дружественный честному клиенту банковский сектор - это направление деятельности, в котором много сделано, и работа продолжится.
"Дракон инфляции прижат к земле, и уже скоро можно будет начать постепенное снижение процентных ставок. Заложены основы, чтобы в 2024 году мог начаться новый цикл экономического роста", - подчеркнул президент Банка Латвии.
Совет Банка Латвии утвердил отчет банка за 2023 год. В соответствии с законом о Банке Латвии ревизию финансового отчета проводили рекомендованные советом Европейского центрального банка независимые ревизоры. Банк Латвии получил положительное заключение от компании Ernst & Young Baltic о своем финансовом отчете за 2023 год.
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