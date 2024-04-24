В 2023 году Банк Латвии потерпел убытки в 54 млн евро

В госбюджет в прошлом году Банк Латвии перечислил 58 млн евро, в том числе 45 млн евро в качестве процентов по правительственным вкладам и 13 млн евро в виде налогов.

В Банке Латвии отмечают, что аналогичные финансовые результаты ожидаются и у многих других центральных банков, поскольку они в основном связаны с выполнением главной задачи центральных банков - формирования и реализации монетарной политики в условиях, когда необходимы решительные действия для торможения резкого роста цен.

В Банке Латвии также отмечают, что основной задачей центральных банков является проведение монетарной политики, а не получение прибыли.

"Для Банка Латвии 2023 год был плодотворным и результативным", - отметил президент центрального банка Мартиньш Казакс.

По его словам, безопасный и развитый финансовый сектор, доступность финансовых услуг и дружественный честному клиенту банковский сектор - это направление деятельности, в котором много сделано, и работа продолжится.

"Дракон инфляции прижат к земле, и уже скоро можно будет начать постепенное снижение процентных ставок. Заложены основы, чтобы в 2024 году мог начаться новый цикл экономического роста", - подчеркнул президент Банка Латвии.

Совет Банка Латвии утвердил отчет банка за 2023 год. В соответствии с законом о Банке Латвии ревизию финансового отчета проводили рекомендованные советом Европейского центрального банка независимые ревизоры. Банк Латвии получил положительное заключение от компании Ernst & Young Baltic о своем финансовом отчете за 2023 год.

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